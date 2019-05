Ošklivé čmáranice v nádražním podchodu teď nahradí kroje, vinné sklepy a historický vlak. Ve Vranovicích na Brněnsku je namalují umělečtí sprejeři.

Cestující i místní, kteří podchodem prochází do druhé části obce, se nového vzhledu stavby dočkají do dvou týdnů. „Dohodli jsme se se Správou železniční dopravní cesty a s tvůrci ze sdružení Barvou proti šedi. Chceme, aby se podchod zničený vandaly změnil v příjemné místo pro lidi,“ uvedl tamní starosta Jan Helikar.

Zvolená témata podle něj budou spjatá s obcí. „Víno a kroje jsou samozřejmost a vlak bude připomínat i historicky první vlakovou srážku v Evropě, která se tu stala. Letos si připomeneme už 180. výročí,“ doplnil starosta.

Giuseppe Farinu na Masarykově okruhu, kohouty i další motivy připomínající sté výročí založení republiky zdobí už od loňska podchod u zastávky Talichova v brněnských Kohoutovicích. O tom, co umělci namalují, hlasovali lidé na internetu. „Máme vyzdobené dva podchody, druhý je na konečné v Jírově ulici. Bohužel máme problém s tím, že nám je sprejeři poškozují. Ale vždy malbu obnovujeme,“ uvedl kohoutovický starosta Petr Šafařík.

Právě podchody jsou nejlákavější místo pro takzvané značkaře. Za loňský rok způsobili Správě pozemních staveb železniční cesty jen na jižní Moravě škodu za zhruba čtyřicet tisíc korun. Jedná se ale jen o škody prokázané policií. „Bohužel skutečná výše škody je mnohonásobně vyšší,“ upozornil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Motivy sprejerů v podchodech:



Blansko: jeskyně Moravského krasu, krápníky, speleolog, netopýr i neandertálský lovec



Brno-Líšeň (most): kocour Garfield se sušenkou v ruce



Hodonín: víno, vinice, sklepy, sudy a rozjařená děvčata a šohaji v krojích



Modřice: vlak v páře, vyhlížející obličeje, letecké téma a optik



Vranovice (v plánu): historický vlak jako připomínka prvního vlakového neštěstí v Evropě, víno a kroje



Žabčice: víno a sklepy, myslivec a obří žába

A právě díky záměrnému posprejování stěn omezují svou činnost i vandalové. „Stěny, které již byly takto pomalované, už pro ně nejsou tak atraktivní,“ vysvětlil Illiaš. To potvrdil i Jakub Nemček, tvůrce uměleckých graffiti a předseda spolku Barvou proti šedi. „Existuje nepsaný respekt, že pokud je u graffiti podpis autora, ostatní dílo nepoškodí. Stává se to, ale jen výjimečně,“ řekl.

Civilním povoláním obchodní zástupce vybíjí své tvůrčí schopnosti s barvami v ruce zcela legálně. Právě v pochodech i na mostech, ve spolupráci s železničáři a vedením měst a obcí. „Začínali jsme někdy před čtyřmi lety. Ze začátku to byly spíš pokusy a převažovalo písmo. Od té doby jsme se všichni výtvarně posunuli a zaměřujeme se víc obrazy,“ přiblížil.

Jeho partu tvoří asi patnáct podobných nadšenců. Jejich díla míjí cestující například na nádražích v Hodoníně, Blansku, Modřicích a Žabčicích na Brněnsku i v podchodu v brněnské Líšni.A zakázky přibývají. „Loni jsme udělali asi čtyři, letos to vypadá na deset,“ spočítal tvůrce.

Kromě zmíněných Vranovic se nyní chystají do Podivína na Břeclavsku a do Rohatce na Hodonínsku. „Tam se těšíme, protože nosným tématem malby bude tamní továrna na bonbóny, bude to změna od vína,“ směje se. Zvýšený zájem obcí si vysvětluje nízkými náklady na práci i údržbu. „A my máme kde zkoušet nové nápady,“ dodal.

Na nově vymalovaný podchod se těší Hana Celnarová z Vranovic. „Teď se tam bojím chodit, podchod vypadá hrozně. Všude jsou napsaná sprostá slova a nakreslené kosočtverce. Myslím, že malé děti z toho musí mít trauma. Jsem ráda, že to bude vypadat líp,“ řekla Celnarová.