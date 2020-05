Srážek se zvěří na jižní Moravě přibývá. Od října do března jich bylo téměř 750

S divočákem, srncem nebo třeba zajícem se od loňského října do letošního března v Jihomoravském kraji střetlo téměř 750 řidičů. Oproti předchozímu půl roku je to o zhruba padesát nehod víc. Vyplývá to ze Srna indexu zpracovaného pojišťovnou Generali.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Nejrizikovější zůstává silnice mezi Poštornou a rakouským Reintalem na Břeclavsku. „Lesy kolem cesty jsou plné zvěře a chybí ochranná opatření. Dlouhodobě na to upozorňujeme státní silničáře jako správce komunikace. Pomohla by plašící zařízení nebo třeba podchody či nadchody pro zvěř. Také řidiči musí lesem jezdit pomaleji než povolenou devadesátkou,“ vysvětlil Jiří Mach z břeclavského dopravního inspektorátu. Z hostince z první republiky se stala ruina. Oboru teď promění ve wellness hotel Přečíst článek › Podle Srna indexu se v regionu auto se zvířetem srazí průměrně na každém šestém kilometru. „S ohledem na délku silniční sítě se jedná o nadprůměrnou četnost srážek. Pod koly nejčastěji končí divoká prasata a srnci,“ okomentoval mluvčí pojišťovny Jan Marek. Srážky se zvěří



• Od loňského října do letošního března evidovali policisté v regionu 744 srážek se zvěří.

• V porovnání s ostatními kraji se jedná o čtvrté nejvyšší číslo.

• Nejnebezpečnější je lesní cesta u Břeclavi. Šaliny po jedné koleji, rozjezdy zmizí z ulice úplně. Opravy Veveří jsou tady Přečíst článek ›

