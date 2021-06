Začneme něčím jednodušším. Jak se vám v Bulharech žije?

Skvěle. Je to moc příjemná vesnička, ve které jsem strávil celý život. Moc se mi tu líbí. Máme tady vodu i vinohrady. Když si tedy chci vyčistit hlavu, buď si sednu ke splavu, nebo se jdu projít právě mezi řádky.



Sedíme v budově obecního úřadu. Když jsem tady ale byla před zhruba deseti lety, jsem si jistá, že tady obecní úřad nebyl. Nebo se mýlím?

Nemýlíte. Budova, kde se nyní nacházíme, bývala kdysi starou německou školou. Ještě, tuším, do roku 1983 se zde nacházely první čtyři třídy. Tedy nižší stupeň základní školy. Obecní úřad jsme sem přesunuli až v roce 2013. Dříve jsme sídlili vedle samoobsluhy.

Budovu jste tedy jistě předtím rekonstruovali…

Ano, zvenčí i zevnitř. Nahoře jsme nechali postavit dvě bytové jednotky o velikosti tři plus jedna. Je zde také zkušebna pro národopisný soubor Hrozének, sklad pro mužáky nebo půjčovna krojů. Dole se nachází obecní úřad s archivem a zasedacími místnostmi. Měli jsme zde i zdravotní středisko, nicméně aktuálně není ordinace lékaře obsazená. Místo se zde našlo i pro masáže, pedikúru a velkou knihovnu.

Budovu po celou dobu vlastnila obec? Jak nákladná byla rekonstrukce?

Ano, byla v našem vlastnictví. Několik let byla prázdná a chátrala. Rekonstrukci jsme prováděli ve třech etapách. Osm set tisíc nás stálo zbudování zdravotního střediska, 1,6 milionu úřad a stejnou částku jsme zaplatili i za byty. Ty pronajímáme a uvažujeme je jako takzvané startovací.

Kam děti jezdí do školy? A co školka? Nachází se v obci?

Naší spádovou školou je ta v Lednici. Tam také většina dětí jezdí. A ano, školku v obci máme. Před nedávnem jsme ji zrekonstruovali. Ovšem i my se potýkáme s nedostatkem prostor. Aktuálně jsme schopní umístit pětadvacet dětí.

Uvažujete o jejím rozšíření?

Do budoucna plánujeme novou výstavbu, zřejmě toto budeme nuceni nějak řešit. Budova školky je však velká, se dvěma třídami. Ale její rozšíření by bylo složité a prakticky nemožné. Věříme, že ještě nějakou dobu školka poslouží. Přece jen je celá opravená. Má novou fasádu, zateplili jsme ji, kompletně vyměnili topení tak, abychom snížili náklady na vytápění. I hřiště mají děti nové. Co nám ještě chybí, je nová střecha a oprava betonového prostranství.

Všimla jsem si, že změn doznalo i okolí hřbitova…

Ano, zbudovali jsme tam nové parkoviště, a především jsme opravili starou gotickou bránu i s márnicí ve stylu vinného sklepa. Novou fasádu má kromě toho i kostel a opravená jsou i boží muka. Ještě nám zbývá zrestaurovat sochy. No a stihli jsme opravit i most přes Dyji. Ten jsme se snažili zachovat v původním vzhledu.

Když mluvíte o té Dyji. Vzpomínáte ještě na vůbec nejtěžší období vašeho starostování…?

Na to se zapomenout nedá. Nejzásadnější věcí, která nás hrozně trápila, byl sesuv svahu následkem prudkých dešťů. Tuto věc řešilo vedení obce zhruba od roku 2006, kdy se objevily první indicie, že se něco začíná dít. Právě tehdy došlo k největšímu sesuvu, kdy bylo ohrožených pětadvacet rodinných domů. Kdybych to měl říci ve zkratce a jednoduše, pak jsme byli nuceni prakticky přeložit koryto tekoucí řeky. Vykopali jsme druhé a řeku jsme v nejdelším místě o pětatřicet metrů posunuli. Je třeba si uvědomit, že to není žádná říčka. Ale tok, který má dvacet metrů na šířku.

V čem bylo tehdy vlastně největší nebezpečí?

Tok podemílal patu svahu. Museli jsme proto zbudovat novou. Pokud si dobře pamatuji, navezli jsme sem sedmdesát tisíc tun zeminy. Za rok bylo hotovo a z evropských i krajských peněz se tehdy proinvestovalo na osmdesát milionů.

Je ještě něco, co se vám podařilo, a z čeho máte radost?

Ano, ze zbudování sběrného dvora. Je sice malý, s deseti až jedenácti kontejnery, ale úplně nám stačí. I díky němu se nám podařilo vyřešit poměrně velký problém s černými skládkami. Stejně tak jsem rád za milionovou dotaci na výsadbu zeleně v obci. Přibyly stromy, keře, dosadili jsme parčík okolo obecního úřadu a v obci rozmístili lavičky. Snažíme se vracet do Bulhar původní ovocné stromy. Tedy jablka či hrušky tak, aby si lidé mohli utrhnout, když půjdou kolem. Jsem také rád, že se po opravě průtahu obcí podařilo zrekonstruovat i chodníky. Teď ještě pokračujeme s jejich budováním okolo kostela.