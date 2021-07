Nejen některé nenávistné reakce na sociálních sítích, ale dokonce výhrůžka smrtí přišla starostce tornádem postižených Mikulčic na Hodonínsku Martě Otáhalové. Ta textové zprávy předala policii. „Případem výhrůžných SMS se zabýváme,“ potvrdil včera policejní mluvčí David Chaloupka.

Starostka Mikulčic Marta Otáhalová. | Foto: Deník/Petr Turek

Starostku podpořil jihomoravský hejtman Jan Grolich, který přijel do obce situaci uklidnit. „Vyhrožovat starostce smrtí, přestože tady maká od nevidím do nevidím celý měsíc. To si myslím, že už je opravdu za hranou,“ řekl hejtman ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích.