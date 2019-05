Jižní Morava - Na tři stovky podpisů se sešly na petičním archu, který mohli obyvatelé Velkých Bílovic na Břeclavsku podepisovat do dvacátého května. Vzkázali tím, že nesouhlasí se záměrem vlády odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím. A nejsou jediným menším městem, kde se chystané změny obávají. Plán, který zaštiťuje ministerstvo pro místní rozvoj, nedává spát ani starostům na Hodonínsku nebo Znojemsku.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Města se obávají postupného vymizení stavebních úřadů z venkova. „Návrh povede ke zhoršení dostupnosti této veřejné správy pro občany a také si vyžádá zbytečné přijetí množství nových státních úředníků, pronájem či výstavbu nových budov a bude mít zásadně negativní dopad na veřejné rozpočty,“ uvedli představitelé Velkých Bílovic na svém webu.



Také radní Vranova nad Dyjí na Znojemsku měli na stole tři verze petice za zachování stavebních úřadů. Ten dosud funguje i v tomto městysi pod známým zámkem. „Petici mi zaslalo Sdružení místních samospráv, takže jsme o ní zpočátku uvažovali. Nakonec jsme se rozhodli do toho nejít. Myslíme si, že by to podepsalo málo obcí a nesplnilo by to svůj účel. Věc se musí řešit jinak,“ myslí si tamní starosta Lubomír Vedra.