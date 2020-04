Vzhledem k obrovskému zájmu už i později příchozím lidem říkali, že se na ně ve čtvrtek nedostane. Za hodinu totiž stihnou zdravotníci otestovat několik desítek lidí. Podle toho vypadala i odpolední fronta, která byla mnohem menší než ta ranní. Chodit mohou zájemci v příštích dnech, a to až do konce dubna. Otestují je nejen na Moravském náměstí, ale také u kampusu v Bohunicích.

Ranní čas mezi osmou a desátou hodinou je každý den vyhrazený pro důchodce. První zájemci o otestování přišli už před sedmou hodinou. „Ještě o půl deváté byly v řadě rozestupy dva metry, ale pak začali lidé chodit z různých stran a zařadili se doprostřed fronty. Byli jsme to říct vojenské policistce, která by dav ale asi sama nezvládla. Naštěstí přijeli strážníci, kteří z jedné strany udělali zábrany a na některá místa si stoupli. Zatleskali jsme jim. Přijeli až poté, co začali být lidi nedisciplinovaní," popsala situaci Brňanka Eva Nešporová, která přišla okolo půl osmé a ve frontě byla přibližně padesátá.

Na dodržování rozestupů a pořádku v okolí odběrového stanu dohlíželi hned od rána vojenští policisté, kterým museli přijet asistovat strážníci. „Než se podařilo velké množství lidí usměrnit do jedné řady, tak to chvíli trvalo. Než se našel systém fronty, musela se vytvořit nějaká pravidla. Pár lidí tady čekalo už před sedmou hodinou, po ní začalo přicházet víc lidí," uvedl Emil Kamenský z brněnského krajského vojenského velitelství.

Na náměstí ráno operativně dorazili čtyři strážníci městské policie, která okolo osmé ráno přijala na tísňové lince žádost o výpomoc vojenské policii. „Okolo odběrového stanu se tvořil hrozen lidí. Nebyla tam jasná fronta, nedodržovaly se ani rozestupy mezi lidmi. Byly tam také slovní rozmíšky mezi čekajícími, kteří se chvílemi hádali, kdo je na řadě. V jednu chvíli tam bylo několik stovek lidí, takže hlídky měly velkou práci usměrnit dav do fronty a uklidnit situaci," přiblížil mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Mezi lidmi stojícími ve frontě prochází postupně medici, kteří jim měří teplotu a nechávají je vyplňovat dotazníky. V odběrovém stanu poté zájemce testují na jedenácti stanovištích.

Lidem odeberou z prstu deset mikrolitrů kapilární krve. Výsledky rychlotestu se poté lidé dozví za několik minut. „Zatím testování funguje dobře. Lidé přichází s už vyplněnými dotazníky. Za přibližně hodinu a půl jsem otestovala dvanáct lidí," sdělila přímo v odběrovém stanu odběrová pracovnice a medička z Masarykovy univerzity Kateřina Břeská.

Za první hodinu a půl zvládli otestovat medici a zdravotníci okolo sedmdesáti lidí. Několik lidí oslovených reportérem Brněnského deníku Rovnost mělo negativní výsledky rychlotestů. Při takovém výsledku lidé odchází. Pokud mají pozitivní výsledek rychlotestů, v odděleném stanu jich zdravotníci udělají výtěr z nosohltanu. Následně jim hygienici doporučí domácí karanténu s tím, že výsledky se dozvědí za čtyřiadvacet hodin.

Po čtvrté odpoledne už byla situace na Moravském náměstí klidnější, přestože ve frontě stále stály desítky lidí. A noví přicházeli. „Ráno se tady utvořil had, fronty byly ze všech stran. Pak jsme jsme i vyhlásili, že testování trvá sedm dní, všichni nemusí přijít jen dneska. Situace se zklidnila kolem druhé hodiny odpoledne," uvedla Michaela Jelínková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Na Moravské náměstí ve čtvrtek přicházeli zájemci o testování různého věku. „Trochu méně je dětí, ale v jiných stanech to může být jiné," podotkla Jelínková.

Kromě Moravského náměstí je další odběrové místo ve městě na parkovišti před univerzitním kampusem v Bohunicích. Tam byla od rána situace o poznání klidnější. O testování mělo zájem menší množství lidí.

Na obou místech se lidé mohou nechat otestovat každý den včetně víkendů až do šesté hodiny večer. Plošné testování v Brně skončí nejpozději na konci dubna. Cílem odborníků je otestovat v Brně pět tisíc lidí, z toho tisícovku dětí. Pokud tohoto počtu zdravotníci dosáhnou dřív než za týden, testování ukončí dřív.