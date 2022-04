Největší zájem je o kurz první pomoci, který lidem přibližují jihomoravští záchranáři. „Ještě než začneme resuscitovat, musíme udělat několik věcí. Nejprve zjistit, zda je místo bezpečné. Pokud ano, přijdu k pacientovi a zjistím, zda je při vědomí. Stačí mu zatřepat rameny, zavolat na něj. Pokud nereaguje, zjišťuji jestli dýchá,“ vysvětluje lékařka jihomoravských záchranářů Jana Kubalová, načež vkládá pacientovi jednu ruku pod bradu, druhou na čelo a zakloní mu hlavu.

Tím zprůchodní dýchací cesty. „Položím hlavu k obličeji tak, abych cítila, jestli pacient dýchá a zároveň sledovala hrudník, zda se zvedá. Kontrola by měla trvat maximálně deset sekund. Pokud nedýchá, beru telefon, volám 155,“ dodává doktorka.

Pak je potřeba zahájit resuscitaci samotnou. Kleknout k pacientovi ve stabilní poloze, natáhnout ruce a propnout je v lokti, prsty jedné ruky proplést mezi prsty na hřbetu ruky druhé. „Teď jsem v rovině a funguji jako páka. Stlačuji do hloubky pět až šest centimetrů rychlostí sto až sto dvacet stlačení za minutu v oblasti mezi prsními bradavkami,“ učí zachraňovat život Kubalová.

Diváci souhlasně pokyvují, děti poskakují, výskají a jak je jim vlastní, chtějí si hned všechno zkusit.

Kromě záchranné služby má na náměstí stanoviště Masarykova univerzita nebo Masarykův onkologický ústav, jehož stánku dominuje umělý ženský hrudník a varlata. „Ženy by na pravidelné prohlídky měly chodit od osmnácti let každé dva roky. Muži také. U nich to bývá problém, jelikož když si nahmatají na varlatech bulku, mnohdy se stydí,“ popisuje sestra z Masarykova onkologického ústavu Renata Horáková.

Líčí tak, jak zásadní je v léčbě onkologických onemocnění prevence. „Když totiž rakovinu zachytíme včas, umíme ji dobře léčit. Jakmile metastázuje,“ rozhodí zdravotní sestra rukami v bezmocném gestu.