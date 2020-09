Měsíc od skončení letošního ročníku MotoGP však Jihomoravský kraj stále nemá oficiální požadavek na konkrétní úpravy. Až na základě společných jednání bude jasné, podle krajské mluvčí Moniky Brindzákové, definitivní stanovisko spolku. „Zároveň je rozhodnutí provázáno i s budoucností Velké ceny. Pokud nebude zajištěna smlouva na další léta, nový povrch postrádá smysl,“ uvedla. Prozatím je s promotérem dohodnuté pořádání příští rok.

Pokud by Jihomoravský kraj musel navýšit peníze na pořádání MotoGP, je lepší se podle opozičního komunistického zastupitele Stanislava Navrkala s podnikem rozloučit. „Ať kraj raději investuje peníze do závlahových systémů nebo třeba do silnic, které spravuje,“ míní.

Letošní ročník závodů se uskutečnil kvůli koronavirové pandemii bez diváků. I proto zalistovací poplatek za licenci byl pro letošní ročník ve výši jednoho milionu eur (cca 27 milionů korun) a pro příští ročník šest milionů eur (cca 159 milionů korun).

O pořádání dalších ročníků motocyklové velké ceny na Masarykově okruhu budou zástupci spolku jednat s Dornou na jaře příštího roku.