/VIDEO/ Vůně zralého obilí i paprsky slunce umocňují nedělní odpolední atmosféru ve strážnickém skanzenu. Začíná tady totiž vyvrcholení celého zemědělského roku. Období sklizně obilí, tedy žní.

Přejít do galerie

Dožínky ve strážnickém skanzenu. | Video: DENÍK/Petr Turek

To si ve Strážnici poprvé užívá se dvěma syny i Dana Špičáková z daleké Plzně. „Je to moc krásné a velice se nám tu líbilo. Děti si tady mohly všechno zkusit, třeba pracovat s cepem, kosou či stloukat máslo. Právě díky tomu je to tady bavilo mnohem víc než minulý týden v Rožnově,“ říká spokojená maminka ze západu Čech.