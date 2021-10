Na stejnou úroveň jako vlak umístili Nizozemci na rozdíl od ostatních autobusový terminál. Vzniknout má na jižní straně nádraží, vedle vlaků v místě pokrytém dostatečným množstvím denního světla. „Důležité bylo přistoupit k autobusu jako k dopravnímu prostředku důležitému pro každodenní cestování lidí. Nechtěli jsme ho schovat někam do tmy," zmínil Pascal Cornips z vítězného ateliéru.

Své návrhy postupně představili čtyři účastníci velké mezinárodní soutěže, kteří se dostali do užšího finále. Vítězný tým z nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects přišel na řadu jako poslední. Ve svém návrhu umístil železnici na náspy, což celou stavbu výrazně zlevní. Bodoval také třeba prostornou vstupní halou, která se stane novou branou do města.

Návštěvníci akce pořádané v Univerzitním kině Scala měli možnost se architektů po jejich prezentaci dotazovat na věci související s jejich projekty. „Proč jste zvolili takový tvar střechy? Proč to vypadá jako bublina?" zajímalo třeba mladého muže u společného návrhu studií ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka a architekti Koleček-Jura.

