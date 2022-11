Okupační stávku za klima zorganizovali od pondělí studenti a studentky na několika vysokých školách v České republice. V Brně se do stávky zapojili studenti Masarykovy univerzity, JAMU a VUT. Protestují proti nedostatečné ochraně klimatu ze strany vlády, za rychlý konec fosilních paliv a větší pomoc lidem zasaženým energetickou krizí.

„Zvážili jsme všechny argumenty vedení fakulty, některé z nich jsme zohlednili do naší vnitřní organizace bezpečnosti v průběhu noci a považujeme je za vyřešené, některé z nich vnímáme za zástupné problémy. Nejsme tu proti vedení Fakulty, jsme tu za budoucnost a snesitelnější přítomnost nás všech,” řekla jedna ze studentek Anna Stezková.

Vedení fakulty s přespáním na univerzitě nesouhlasí. „Mám za to, že jako fakulta máme podporovat kultivovanou a otevřenou demokratickou diskusi, která by měla být v denních a večerních hodinách. V noci mělo jít pouze o přespání. Tam nevidím sebemenší důvod, proč něco takového umožňovat,“ vzkázal účastníkům demonstrace děkan Fakulty sociálních studií Stanislav Balík.

Demonstranti s tímto rozhodnutím nesouhlasí. „I když se děkan postavil proti nám, my nejsme proti fakultě. Původní plán proto neplánujeme nijak měnit a chceme tu přebýt až do středečního odpoledne. Podporuje nás také řada doktorandů i akademiků a akademiček,“ reagoval mluvčí hnutí Univerzity za klima Marek Soška. "Je to důležitá část protestu. Naším cílem není jakkoliv omezovat nebo narušovat výuku," dodal jeden z protestujících Roman Svoboda.

Balík nesouhlasí ani s názvem stávky. "V kontextu probíhající skutečné ruské okupace na Ukrajině a v kontextu historie studentských stávek v době nesvobody považuji za zcela nepřijatelné zneužívání obou termínů okupační stávka v

současné situaci," dodal.

