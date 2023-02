Kromě denních přehlídek čeká na vystavovatele také jedna slavnostní, při společenském večeru, kdy modely známých značek vynesou do záře světel i známé tváře z televizních obrazovek. Konkrétní jména ale organizátoři chtějí ponechat jako překvapení. Programem bude provázet Lucie Borhyová, která si sama kariéru modelky a fotomodelky dříve zkusila. „Těším se do Brna na to, že společně oslavíme tyto krásné roky, zavzpomínáme a popřejeme mnoho dalších let do budoucna," vzkázala moderátorka.