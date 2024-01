Přestože má tři vlastní děti, rozhodla se Temcsáková stát přechodnou pěstounkou a od roku 2014 se u ní vystřídalo devět dětí nebo sazeniček, jak jim sama říká. Právě přechodné pěstounství a s tím spojené přípravné kurzy spojily Miladu Temcsákovou a její pravou ruku Radku Mojžíšovou.

Není to vždy jednoduché

Pěstounská péče se stala pro obě součástí života, ale jak samy potvrzují, není to vždy jednoduché. „Když se stanete pěstounem, tak jste vlastně pro okolí exotem. Každý má pocit, že jste šíleně vysmátá, že na to berete spoustu peněz i v době, kdy vlastně dítě nemáte, ale o tom to vůbec není. Vy to dítě dostanete úplně nahé a očekává se, že to dítě vybavíte do světa,“ popisuje Mojžíšová.

Obě jsou pěstounkami přechodnými, které přijímají děti v ohrožení a nejčastěji maximálně na jeden rok. „Přijímáme děti, které máma nechá v nemocnici, nebo jsou na návykových látkách, když přijdou o bydlení a podobně,“ vysvětluje Mojžíšová.

Obě ženy se snaží pomáhat i jinak. „Spoustu matek doprovázíme na úřady a radíme jim co a jak, protože většina z nich to neví. Mají k nám potom větší důvěru a některé nezletilé mámy nám říkají teto. Když se kdokoli v nouzi ozve, že nemá možnost si pro věci přijet, tak jim je vozíme,“ přibližuje Mojžíšová.

Za svou neziskovou činnost byla Milada Temcsáková nejednou oceněna. „V roce 2022 jsem byla oceněna za Jihomoravský kraj jako Osobnost nestátních neziskových organizací a ještě v roce 2023, ale to bylo celostátní ocenění,“ s úsměvem popisuje Temcsáková.

Tříkrálová sbírka v Břeclavi. Lidé darovali bezmála dvě stě tisíc korun

Pomáhat chce dál, jen by chtěla některé věci zlepšit. Její vize je nynější místo skládku vyměnit za lepší. „Když je příjem, celá chodba je zaskládaná krabicemi a je těžké tu něco najít,“ sděluje Temcsáková. S hledáním nových prostorů se snaží vypomoct i městská část Brno- sever.