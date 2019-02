Vztah Češky s Němcem je podle ní náročný. „Němci mají jiné požadavky na život. Přijde mi, že Češi akceptují často věci, které jsou pro Němce nepřijatelné. Od partnera jsem se naučila umět se více prosadit a říct svůj názor,“ míní Petříková.

Své ano s ženichem či nevěstou ze zahraničí si v kraji říká čím dál více lidí. Předloni se v České republice vzalo nejvíce lidí za posledních deset let. Sliby jich odříkalo přes dvaapadesát tisíc. Na jižní Moravě to bylo přes šest tisíc párů, jen v Brně více než dva tisíce. „Od devadesátých let se počet sňatků propadal, minima dosáhly v roce 2013. Více párů žilo nesezdaných nebo svatbu odkládalo do vyššího věku. Nyní sňatky zase přicházejí do módy,“ vysvětlil předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Svatby v kraji

Na jižní Moravě se předloni vzalo přes šest tisíc párů. Nejvíce sňatků uzavřeli milenci v Brně, a to více než dva tisíce.

Přes tisíc jich bylo na Brněnsku a necelých osm set na Hodonínsku.

Největší míru sňatečnosti měli ve Znojmě, a to 5,4 obyvatele na tisíc lidí.

Muži nejvíce volí manželky z Ukrajiny či Ruska, ženy vybírají v Německu a Anglii.

Téměř tři tisíce Čechů přitom řeklo své ano cizince a skoro dva tisíce žen spojilo život s milencem ze zahraničí. Nejvíce sňatků bylo mezi Čechy a Slováky. Muži ale často vybírali i nevěstu z Ukrajiny a Ruska. Ženy si zase nejvíce braly Němce, Brity nebo Francouze.



Smíšené svatby čím dál častěji organizuje brněnská svatební agentura Svatby na úrovni. „Často je třeba vyřídit dokumenty na zahraniční ambasádě, přeložit je, najít tlumočníka na obřad a podobně. Takové páry se na nás proto obracejí, abychom jim pomohli. Nejčastěji jde o česko-ruské nebo česko-slovenské páry,“ vysvětlila za agenturu Monique Pilařová.



Podobné problémy před svatbou řeší i Arina Starostina z Běloruska. „Museli jsme zaplatit poplatek za to, že jsem cizinka. Dokumenty jsem vyřizovala v Praze na velvyslanectví a týden před svatbou zamířím na cizineckou policii. Všechno stojí tisíce korun,“ řekla.



Podle Pilařové chtějí smíšené páry na svatbě zkombinovat zvyky obou rodin. „Často připravujeme dvojjazyčné minislovníčky na hostinu či dárky pro hosty. Na česko-britskou svatbu jsme zajistili černý čaj pro české hosty a slivovici pro Brity. Italové pak často hrají lokální svatební hry,“ popsala.