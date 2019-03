Zájemci si zdarma nechají funkci svých ledvin zkontrolovat na několika místech v kraji, které se do Světového dne ledvin zapojily. Ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích lidem vyšetří hladinu cukru v krvi, moč a krevní tlak od sedmi ráno do dvou odpoledne. „V deset hodin ráno a ve dvanáct zhlédnou ukázku břišní dialýzy,“ oznámil mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Do kampaně se od osmi ráno do tří odpoledne zapojí třeba i dialyzační střediska ve Vyškově, Slavkově u Brna a Ivančicích. Podesáté se přidá i nemocnice v Blansku.



Hodonínská nemocnice TGM se do akce zapojí až 29. března. Loni se přišlo poprvé vyšetřit pětadvacet lidí. „U některých zdravotníci zjistili nález v moči. Poslali jsme je k praktickým lékařům na došetření a pak třeba na urologii,“ řekla staniční sestra hemodialyzačního střediska Petra Kundratová.

HANA KOTOUČOVÁ