V dobách největší slávy v něm zákazníci měli na výběr až ze třiceti prostitutek najednou. K dispozici bylo jednadvacet pokojů a dva apartmány s vířivkou. Příchozí si mohli užít striptýzová i kabaretní vystoupení. To všechno už je od loňska, kdy nevěstinec skončil, definitivně historií. Nyní dělníci postupně dům demolují. „Je to smutné. Mohlo se tam udělat třeba retromuzeum sexu,“ řekl Brňan Lubomír Strážnický.

Bourání potrvá asi do konce března. Následně se dělníci pustí do stavby rezidenčního domu s názvem Slovákova XII. Nabídne šestatřicet bytů, dva komerční prostory a sedmapadesát parkovacích stání v podzemí. „Dispozice bytů jsme navrhli tak, abychom dosáhli co nejlepšího využití prostoru. Nezbytností projektu je moderní architektura s důrazem na kvalitu použitých materiálů a vysoký standard vybavení,“ uvedl člen představenstva Winning Group Ondřej Blaho.

Budova dostane šedou, z velké části prosklenou fasádu se zelení. Vzniknou v ní byty o dispozicích od 1+kk po 4+kk, velikostně od šestatřiceti do 142 metrů čtverečních. „Poskytnou velkorysý prostor pro život a maximální komfort bydlení. Rezidenti se mohou těšit jak na výhledy do ulic či klidného vnitrobloku, tak na unikátní panoramata krás brněnského okolí viditelná z vyšších pater," zmínil Blaho.

Rezidence má být hotová v polovině roku 2024 a ještě ve stejném roce přivítat první obyvatele. V jejím přízemí může vzniknout třeba kavárna. Uliční nároží zřejmě ozdobí socha.

Postupně mizející dům se přidal k dalším symbolům brněnských devadesátek, jež postihl podobný osud. Jak Deník Rovnost informoval jako první, částečnou demolicí nedávno začala přestavba Hošnovy vily tyčící se nad Pisáreckým tunelem. Stavbaři jej přemění v sídlo investiční společnosti Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita.

Noční bar s biliárem a striptýzem Ponrepo v Hybešově ulici se přeměnil v sídlo brněnské církve CityHouse, která tam od ledna pořádá nedělní bohoslužby. „Už zbývá jen Hrstkovo království za Lužánkami v podobě Boby Centra z roku 1993 a víc jak dvacet let v polích opuštěný M-Palác z let 1994 až 1997," poznamenal etnolog a krajský zastupitel Michal Doležel.

Dřívější majitel se pokoušel budovu s Moulin Rouge prodat od roku 2015. Tehdejší cenovka byla šedesát milionů korun. Jeho snaha byla víc než rok neúspěšná, kvůli čemuž cenu snížil na pětačtyřicet milionů. Současný vlastník má dům zhruba pět let.