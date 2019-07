Trendem jsou příměstské i pobytové tábory. Ideálně týden trvající. „Podmínkou je zajímavé téma, legrace nebo oblíbený vedoucí. Proto jsme letos měli v nabídce například in-line příměstský tábor, pobytový tábor na téma Excalibur, Asterix a Obelix nebo Nekonečný příběh,“ řekla Iva Soldánová, která pracuje jako pedagožka volného času v kyjovském Domě dětí a mládeže.

Podobnými kritérii se ve výběru tábora pro svá dvě desetiletá dvojčata řídila i Miroslava Poštolková z Rakvic na Břeclavsku. „Naše holky milují koně. Protože jsou ale pořád spolu, chtěli jsme, aby šly na příměstský tábor zvlášť. Za jeden jsme zaplatili patnáct stovek, za druhý, u soukromníka, tři tisíce,“ vyčíslila Poštolková.,

Co vyzdvihla, byl zákaz používání mobilů na obou táborech. „Přijde mi důležité, aby se děti bavily jinak. Mobil je podle mě jednoduše přístupná zábava a děti stejně zjistí, že se bez ní v pohodě obejdou,“ myslí si žena.

Letní tábory na jihu Moravy



Na 15 tisíc dětí prošlo od založení branami letního dětského tábora Jitřenka ve Ždánickém lese na Vyškovsku. Volný je už jen jediný – Pán Prstenů, který se koná poslední týden v srpnu.



Na Hodonínsku, Břeclavsku a Znojemsku rodiče za týden trvající příměstský tábor zaplatí 1500 – 1600 korun. U soukromníka i 3000 korun.



Ceny pobytových táborů se v kraji pohybují okolo 4000 korun. Většinou jsou desetidenní nebo dvanáctidenní.



Vítány jsou zpravidla děti od 6 do 16 let.

Zákaz používání mobilů vyhlásilo ostatně hned několik organizátorů. Bez telefonu se musejí obejít děti na táborech Domu dětí a mládeže Mikulov, Sportovní stáje Valkýra nebo Centra volného času Pavučina v Hustopečích. „Dříve jsme měli mobil povolený, ale po zkušenostech jsme jej zakázali. Děti se nezapojovaly do aktivit ani her. Stranily se, jen aby mohly sedět a koukat do telefonu. Zákaz se velmi osvědčil. Děti se lépe začleňují, vyhledávají kamarády a žijí reálný život,“ zdůvodnila majitelka stájí Valkýra Jana Sigmundová.

Naopak povolené mají telefonování holky a kluci na pobytových a příměstských táborech, které pořádá Středisko volného času Znojmo. „Na příměstských táborech si na mobil ani nevzpomenou. A na pobytových se snažíme jej využívat. Děti si třeba natáčejí videa, pořizují fotky a podobně. Většinou ale pochopí, že tahat s sebou někam mobil je otrava. Horší je to paradoxně pro rodiče, kteří jsou zvyklí být s potomkem prakticky pořád ve spojení,“ usmívala se ředitelka střediska Hana Bílková.

Většina z organizátorů se také shoduje, že problém s pohybem dnešní děti nemají. „Je ale poznat, kdo je zvyklý na pohyb venku a kdo sedí spíš u počítače. Některým dětem se ani moc nechce chodit. Svou roli hraje taky puberta. Vždy je však důležitá motivace,“ shrnula vedoucí Eva Vaňkátová z mikulovského domu dětí a mládeže.

Právě na lenivé děti cílí již druhým rokem projekt Nemocvična při blanenské nemocnici. „Snažíme se, aby se děti hýbaly. Pořádáme čtyři turnusy příměstských táborů a všechny jsou plně obsazené zhruba čtyřiadvaceti dětmi. Ty přihlašují rodiče, kterým se zdá, že se dětem nechce nic dělat,“ přiblížila mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.