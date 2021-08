Testosteron ve vzduchu by se dal krájet. Právě své první závody dokončili začátečníci. Zkušenější borci se připravují. Rozhýbávají klouby, rozehřívají svaly, procvičují potřebné pohyby. „Tady v Brně je to můj druhý závod. Letos celkově čtvrtý, jednou jsem byl pátý, pak druhý a ten poslední jsem vyhrál. Uvidíme, jak to půjde tady,“ říká jeden z favoritů klání strongmenů devatenáctiletý Ondřej Fojtů.

Jako první disciplína amatérské závodníky čeká tahání traktoru. Sedmitunový kolos musí přemístit z jednoho koutu parkoviště o druhého. Čím je start blíž, tím více lidé křičí, křepčí, povzbuzují. „Je to letos šestý ročník. Jsem hrozně rád, že účast závodníků i diváků je mnohem větší než loňský rok. Atmosféra je naprosto úžasná a chlapi předvádí skvělé výkony,“ popisuje jeden z pořadatelů akce Tomáš Sikora.

Hvizd oznamuje nástup prvního borce k popruhům a lanu. „Obey your master, master!“ řve z reproduktorů hlas Jamese Hetfielda z kapely Metallica. Muž s rameny, která by mohla sloužit místo demoličního vozu se nadechuje, křičí a snaží se sedmitunové monstrum rozhýbat. Nechce se mu. „No tak! Teď by to chtělo trochu povzbuzení!“ snaží se diváky rozfandit moderátor.

Ti reagují hukotem tak mohutným, až vyplaší ptáky o několik stovek metrů dále. Závodníku jako by to vlilo novou energii do žil. Traktor se dává do pohybu. Jde to ztuha, ale jede. „Konec!“ oznamuje rozhodčí. Čas vypršel. Silákovi se vůz povedlo posunout zhruba o půl metru. Za potlesku mává publiku a odchází regenerovat před další disciplínou.

Na jeho místo nastupuje další obr. Navléká se do popruhů, zahýbe trapézovým svalstvem a jako v tranzu chytne lano. Jedna ruka, jedna noha, kolos se dává do pohybu…