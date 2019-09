Otec ji často bil. Ve zbylých členech rodiny nenašla oporu. Situaci se Brňanka rozhodla vyřešit předávkováním. „Myslela jsem, že mi nikdo nepomůže. Nechtěla jsem se ale doopravdy zabít, jen na sebe upozornit,“ vzpomíná na svůj pokus o sebevraždu žena, která si nepřála zveřejnit své jméno. Desítkám Jihomoravanů se loni svůj život ukončit podařilo. Většina se oběsila. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu.

V roce 2018 se v kraji zabilo 163 lidí. Úplně stejně jako předloni. „V mezikrajském srovnání se jedná o druhé nejvyšší číslo. V přepočtu na obyvatele byla hodnota mezi kraji pátá nejvyšší,“ sdělil za statistický úřad Karel Adam. Dodal, že v přepočtu na obyvatele si na život sáhlo loni v kraji nejvíce lidí na Břeclavsku, v úhrnu pěti let statistiku vede okres Hodonín.

Ze statistik také vyplývá, že život si stále častěji berou muži. „Souvisí to s tím, jak se dokáží vypořádat s potížemi. Pro ženu je lehčí vyhledat pomoc a promluvit si. Muži mají tendenci řešit problémy po svém a často se i stydí a dusí je v sobě,“ vysvětlila terapeutka ze Sociální kliniky Bára Sládeková.

ČERNÝ BŘEZEN

Mezi časté důvody sebevraždy patří obtížné životní situace, jako je například splácení dluhů, kombinované s alkoholem. „Netýká se to jen určité skupiny lidí. Rizikoví jsou i ti, kteří hodně vydělávají a cítí tlak na podání co nejlepšího výkonu typický pro dnešní dobu. Ohrožení jsou i důchodci, kteří jsou sami a bilancují svůj život,“ doplnila Sládeková.

Nejvíce sebevražd lidé spáchali v březnu. Podle Sládekové to může souviset s tím, že na jaře všichni ostatní mají radost, jsou optimističtí a tito lidé s tím výrazně kontrastují.

Jihomoravští záchranáři v poslední době zaznamenali více oznámení, kdy volá buď sám pacient nebo jeho blízcí, kteří mají obavy. „Týdně těchto psychóz řešíme přibližně padesát, zhruba pětina z nich je spojena se sebevražednými tendencemi,“ informovala jejich mluvčí Michaela Bothová.

VOLAT ZÁCHRANKU

Brněnští strážníci minulý týden rozmluvili smrt třiatřicetiletému muži, který si s nožem v ruce lehl na koleje. Sebevraždou chtěl vyřešit své psychické problémy. „Celkem jsme letos zasahovali u patnácti takových případů, kdy jeden skončil neštěstím. Muž lezl na stožár elektrického napětí a strážníci přiběhli ve chvíli, kdy už byl příliš vysoko. Dostal ránu a spadl na zem,“ připomněl červnovou událost mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Člověka, který se pokusil vzít si život, někdy může zachránit i kolemjdoucí. V případě nejčastějšího způsobu sebevraždy, oběšení, je důležité jej rychle odříznout. „Uvolníme smyčku, zjišťujeme stav vědomí a dýchání. Ve všech případech ale neprodleně voláme záchrannou službu,“ upozornila Bothová.

Sebevraždy na jihu Moravy

Za posledních pětadvacet let se zabilo v kraji 3 827 lidí, z toho 3 153 mužů a 674 žen.

V roce 2018 spáchalo sebevraždu 163 lidí. Nejvíce, 183, v roce 2013. Nejméně, 120, v roce 2008.

Vloni bylo mezi sebevrahy 130 mužů a 33 žen.

Třicet procent ze všech loňských sebevrahů v kraji mělo od šestatřiceti do padesáti let.

Nejčastěji se oběsili, následovalo úmyslné sebeotrávení, skok z výše, použití střelné zbraně a skok před pohybující se předmět.