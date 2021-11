Nezastírá. Hana Ježková v rozhovoru s reportérkou Deníku Rovnost říká: „Nošení respirátoru mě už obtěžuje.“ Je páteční poledne a mladá žena nakupuje v brněnském obchodním centru Olympia. „Opatření se pořád prodlužují. Z respirátoru mám navíc vyrážky. Za současné situace to ale asi jinak nejde,“ svěřuje se.

Redakce v místě zjišťuje, jak lidé za zhoršujícího se covidového stavu dodržují pravidla o zakrytých ústech a nosu. Správně mají mít respirátor nebo nanoroušku.

Pečlivé půlhodinové pozorování má jasný výsledek: Přibližně patnáct procent lidí má respirátor v kapse nebo jako náramek na ruce. Další třetina má ochranu dýchacích cest srolovanou pod nosem. Více než polovina ale prochází s respirátory nasazenými správně.

Na částečně zakrytý obličej si stěžuje prodavačka z tamního obchodu Hana. Představit se plným jménem nechce. „V respirátoru se mi pracuje hrozně, protože mám dýchací problémy. Používám roušku, ale občas si ji dám pod nos, abych se nadechla,“ přiznává.

V nemocnicích na jihu Moravy přitom počet hospitalizovaných lidí nadále stoupá. Například ve Fakultní nemocnici u svaté Anny jich v pátek leží dvaaosmdesát. Dvanáct jich potřebuje umělou plicní ventilaci a další jsou na jednotkách intenzivní péče.

Vedení obchodního centra nedávno spustilo kampaň s názvem Respektujeme se pomocí respirátoru! Zdejší manažerka Kateřina Pátková říká, že pracovníci ostrahy více dohlížejí na to, aby u nich zákazníci vládou nařízená pravidla dodržovali. „Navíc hostesky zdarma rozdávají respirátory v případě, že je nemají,“ upozorňuje.

Její slova potvrzuje pohled na Barboru a Danielu Špačkovy. Po centru se pohybují s plným košíkem. „Respirátory jsme zatím dnes rozdaly tři. Když nás lidé vidí, tak si je většinou automaticky nasadí. Když ne, upozorníme je. Lidé si často respirátory zapomínají v autě, jiným se zase roztrhne. Dostanou proto nový,“ shodují se sestry.

Za nenošení ochrany nosu a úst ve vnitřních prostorech hrozí pokuty. „Dodržování mimořádného opatření kontrolujeme my i státní policisté. Méně závažná porušení můžeme řešit domluvou, ale lze udělit i pokutu do výše deset tisíc korun nebo věc postoupit do správního řízení,“ informuje za brněnské strážníky jejich mluvčí Pavel Šoba.