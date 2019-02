Kdo je Michal Burian

• Narodil se v roce 1957, žije na Brněnsku.

• Původním povoláním je agronom, stál u zrodu ekologického zemědělství v České republice.

• V oblasti cestovního ruchu působí od roku 1993, téměř čtvrt století vlastnil cestovní kancelář.

• V současnosti je kromě jiných aktivit předsedou spolku Destinace Brněnsko. Je také pořadatelem oblíbených Slavností moravského uzeného na hradě Veveří.

Je okolí Brna v porovnání s městem turisty opomíjené?

Určitě. Oblast nazývaná Brno a okolí je jedním z pěti turistických regionů kraje. A to okolí stojí výrazně v pozadí. Do okolí se prostě nejezdí a panuje o něm myšlenka, že tam nic není. To ale rozhodně není pravda. Velkou roli samozřejmě hraje i to, že Brno má v současnosti velmi kvalitní a výkonný management cestovního ruchu. Působí tam tým zkušených lidí a už teď jsou za nimi vidět ohromné výsledky, v čemž jim pomáhá i ohromný rozpočet. Soustředí se ale jen na město samotné. I proto vznikl spolek Destinace Brněnsko, kam mimochodem patří i Brno, a my se věnujeme právě okolí, které určitě má co nabídnout.



Co si vlastně mají lidé pod pojmem okolí Brna představit?

Jsme velkou destinací, pásem rozpínajícím se mezi Nedvědicí, Oslavany, Bučovice a Vyškov.



Koho chcete na Brněnsko lákat?

Pro nás jsou základní cílovou skupinou lidi žijící v Brně. Pokud nemají třeba chalupu nebo zahrádku, většinou o sobotách a nedělích řeší, že nemají co dělat, a tak se nakonec vydávají do nákupních center.

