Návštěvníci se hned na druhé zastávce prohlídky zastavují u dřevěného altánu. Zahradnice a průvodkyně Jitka Knotková ukazuje na vysoký tis zastřižený do kopulovitého tvaru. „Původně tady stál osamoceně a sloužil jako převlékací prostor pro hraběnku poté, co vyšla z rybníčku. Zezadu je totiž vystřižený otvor. Klidně se přesvědčte sami, pokud mi nevěříte,“ vybízí s úsměvem zájemce Knotková.

Někteří z návštěvníků se na sebe otáčí a přemýšlí, zda tam vystřižený prostor mohl zůstat i po mnoha desítkách let, zvláště s ohledem na skutečnost, že za ta léta hned vedle tisu vyrostl další keř a cesta mezi nimi není na první pohled zřejmá. Největší zvědavci se vzápětí vrhají mezi keře, nahlížejí mezi ně a vrací se zpět na upravenou cestu. „Vážně, ze zadní strany tis tehdejší zahradníci vysekali. Pro hraběnku tehdy určitě posloužil jako dobrý a praktický úkryt,“ přemýšlí po vlastním ujištěním nahlas zprvu nedůvěřivá starší žena.

Skupina dvaceti lidí poté postupně stoupá výš a výš na další terasy zámeckých zahrad. Prochází okolo upravených záhonů květin, perfektně zastřižených keřů nebo po užší straně sloupové kolonády.

Po třech schodištích se postupně dostává až na nejvyšší úroveň zahrad, která je takzvaně holandského typu. Ve výklencích u hradní zdi jsou vystavené alegorické sochy dvanácti trpaslíků. Okolo některých z nich rostou do výšky žluté, oranžové nebo i červené růže, což je pohled, kterému nakonec neodolá paní Eva. Rychle dává telefon do ruky kamarádce a hrne se k jednomu z trpaslíků, aby měla na prohlídku zámecké zahrady zdokumentovanou vzpomínku. „Mám se posunout víc doleva nebo doprava, aby byl vidět trpaslík i růže okolo? Řekni mi, ať se fotka povede,“ vybízí žena oblečená v kostkované košili kamarádku.

Po pořízení fotografie pokračují obě dámy dál v prohlídce do zrekonstruované saly terreny. Ač se to v dnešní době už ani nezdá, zahradní sál přes dvě stě let sloužil jako kasino.

Hazard a květiny, dvě zcela odlišné věci, které měly v Lysicích v minulosti jedno společné. A to zámecké zahrady, které právě poznávají návštěvníci při komentované prohlídce u příležitosti Víkendu otevřených zahrad.