Do výzvy se přes sociální síť Facebook postupně připojují desítky lidí. Cílem je celý rok nekoupit žádný produkt takzvané fast fashion - rychlé módy. „Tedy levné a nekvalitní oblečení často prodávané ve velkých řetězcích,“ vysvětlil mluvčí brněnské pobočky hnutí Václav Opařil.

Právě na sociální síti se snaží myšlenku propagovat. “Snažíme se šířit informace o této ne tolik známé problematice a přimět účastníky, aby se zamysleli nad udržitelností lidského chování i globálně,“ dodal mluvčí.

Podle Brňanky Grézlové je módní průmysl neekologický a lidé často nevědí, za jakých podmínek oblečení vzniká. „Módní průmysl je druhý nejšpinavější, druhý nejvíc znečišťující, hned po ropném. Řetězcům se daří tabuizovat podmínky, za kterých oblečení vzniká. Na jeho výrobě pracují děti. Textil je vyráběný naschvál tak, aby se co nejrychleji rozpadl. Aby se po sedmi vypráních udělaly v tričku dírky a knoflíky jsou přišité, aby se co nejrychleji utrhly. Výrobci spoléhají na to, že lidé jsou líní si to zašít a že si raději koupí nové tričko nebo košili,“ zdůvodnila, proč se výzvy účastní.

Ještě loni přitom nakupovala obvyklým způsobem. "Vůbec jsem to neřešila a kupovala i fast fashion věci. Je to pro mě velký krok do neznáma. Hodně lidí, kterým jsem nabízela, že se mohou připojit, mi říkají, že si nejsou jistí. Co kdyby se jim líbil nějaký kousek a opravdu si ho chtěli koupit. Dnes už v sekáči najdu něco originálnějšího a levnějšího," dodala Brňanka.

Jak dodala, některé řetězce vytváří vlastní certifikáty. "Napíšou, že je nějaký produkt eko nebo přírodní a přitom to vůbec není pravda. Chtějí jen víc prodat nebo si zvýšit důvěru u zákazníků. Ve skutečnosti takové certifikáty nejsou vůbec ověřené," poznamenala.

Ekologicky ohleduplný životní styl podporují také například v EkoCentru Brno. „Propagujeme šetrné nakládání se starými věcmi a vracení starých věcí do života. Snažíme se, aby se lidé nad těmito tématy zamysleli a abychom je inspirovali. Máme například dobročinný antikvariát. Lidé sem nejen mohou darovat knihy, ale také zde o knihy pečujeme, pořádáme dílničky, ve kterých učíme účastníky, jak si knihy v domácích podmínkách opravit. Upozorňujeme, že není potřeba vždy kupovat nové věci, ty použité mohou ještě posloužit a jsou často vyrobeny z kvalitních materiálů,“ poukázal ředitel EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil.