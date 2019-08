Jako nejlepší kolekci pro letošek vybrali porotci Vinselekt Michlovský. Vinařství si tak na seznam může připsat Cenu Eduarda Postbiegla, která je hlavním udělovaným oceněním v soutěži. „Vinselekt Michlovský se znovu zúčastnil po asi šesti letech. Vinařství do soutěže přihlásilo hodně zástupců, i to napomohlo k výhře,“ okomentoval organizátor soutěže Dan Mádr. Výsledky slavnostně vyhlásí dnes večer v Besedním domě v Brně.

Vzorky porotci neoceňují medailemi, ale hvězdami podle počtu bodů. „Na čtyři hvězdičky letos dosáhlo sedmapadesát moravských vín, na pět čtrnáct zástupců stejné lokality spolu s osmi víny ze zahraničí,“ zhodnotil Mádr.

Své místo si mezi tradičními zástupci získávají také naturální oranžová vína. Podle Mádra půjde ale vždy jen o okrajovou záležitost. „Před dvěma lety jsme byli první soutěží, která taková vína oceňovala. Třeba vzorek kvevri (stará gruzínská metoda uložení hroznů do nádob v zemi, kde bez zásahu kvasí, pozn. red.) od vinařství Rauš letos dostal pět hvězdiček a jeho tvůrce se tím rád pyšní,“ podotkl další z organizátorů David Mádr.



Mezi 674 víny, které zaměstnaly smysly sommeliérů, se objevovaly především nedávné ročníky. Podle porotce Jaroslava Suského šlo o vína výrazně vyzrálá. „Poslední roky napomohly krásně vyzrálým ovocným tónům. S ohledem na sucho v posledních letech byl velký rozdíl v úrovni některých vzorků od velmi vynikajících záležitostí až po problematické zástupce, u kterých technologie zřejmě nebyla schopná na stres zareagovat,“ zhodnotil.



Ocenění v soutěži pak může na pultech vinoték zaujmout pozornost zákazníků. „Pro některé kupce je lákavější, když vidí nějakou medaili. Ale část lidí dává striktně na výrobce, polohu nebo se řídí ročníkem,“ upozornil sommeliér Libor Nazarčuk.



Nejlepší kolekci zahraničních vzorků vyhrálo vinařství Bodegas Ostatu ze španělské Rioji. „Velice dobrý výsledek za bílá vína mělo vinařství Rauš, kromě kvevri zaslali i výběr z bobulí,“ konstatoval Mádr.



Někteří vinaři do soutěže přihlašují celé kolekce, jiní třeba jeden vzorek. I tak ale odchází s oceněním. „Jako zajímavost bych měl uvést, že Jiří Barabáš, kterého vinaři jistě znají, zaslal jeden sauvignon a obdržel hned pět hvězd, což se nevidí často,“ vyzdvihl uznale organizátor soutěže.

ZAKLADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY DAN MÁDR O HODNOCENÍ V SOUTĚŽÍCH VÍNA ŘÍKÁ:



Jinde se porotci snaží nadržovat svým vínům, ne vždy je ale poznají





Soutěž pojmenovali Top 77 vín České republiky, protože netušili, zda vůbec seženou stovku opravdu kvalitních vzorků. Na jednadvacátý ročník se jich přihlásilo už sedm set, dvě stovky jej opouští s oceněním. „Dbáme na spravedlnost. Porotce při hodnocení nikdy nepotká vlastní víno,“ podotýká organizátor soutěže Dan Mádr.



Proč se porotci v komisi neobjeví jeho víno?

Mohli by být zaujatí. Setkal jsem se i s případy, kdy vinař svoje víno v jiné soutěži nepoznal a se záměrem si přilepšit ohodnotil přemrštěně kladně víno cizímu.



Jak hodnotíte předešlou sezonu na jihu Moravy s ohledem na počasí?

Zářijové srážky podpořily kvantitu bobulí. Zároveň bylo hodně sucho, to určilo kvalitu vína. Kořínky rostlin se totiž musí více snažit, takže hrozny extrémně vyzrály. To nejlepší totiž vždy plyne z kořenů. Prorůstají do hloubky a nabývají více aromatických a minerálních látek. Když rostliny pěstitelé zavlažují, tak se kořen obrátí a roste směrem nahoru.



Liší se tedy nějak i výsledky letošní soutěže oproti loňsku?

Čísla přihlášených se pohybují přibližně stejně. Proti ročníku 2017 šla ale vína skokově nahoru, právě co se kvality týče. Přibylo daleko více pětihvězdičkových vín. Pozvolna se sice úroveň vín zvyšuje dlouhodobě, minulý ročník byl však opravdu mimořádně kvalitní. Letos to také vypadá velmi dobře.



Týká se to samé i zahraničních vín?

Mají odlišné podmínky. U nás se může zavlažovat. Ale třeba ve Španělsku, odkud pochází nejlepší kolekce zahraničních vín soutěže, je zavlažování jen na povolení. Stejně, jako tady dokyselování.



Musí i u nás vinaři vzhledem k suchu nějak specificky hospodařit s vodou?

Víno vodu nepotřebuje tolik jako jiné plodiny. Koření totiž hluboko a vodu si dokáže vytáhnout. Na našem území se s tímto problémem vinaři nemusí tolik potýkat.



Jaká bude letošní úroda?

Letos je méně horkých dnů než minulý rok. Jaká bude úroda, se vždy ukáže až v září.



V soutěži letos bodovala i kvevri vína, jak si stojí vůči ostatním?

Oranžová vína tvoří nový trend. Prosazují ho zejména mladí vinaři, což podle mě není náhoda. Chtějí se něčím odlišit. Jestli se uchytí, ukáže až čas. Domnívám se, že ale hlavní část vzorků zaujímat nebudou.



V minulosti jste si přál rozmanitější zahraniční zastoupení, je letos tedy nějaký nováček?

Poprvé se třeba přihlásilo Bulharsko se dvěma vzorky a oba dva uspěly. Určitě nemáme třeba zastoupení Severní Ameriky. Klademe důraz především na vína z Moravy, zahraničí ale také vítáme.

ELIŠKA KOUKALOVÁ, LUCIE KOHOUTKOVÁ