Od smrti legendárního brněnského siláka a recesisty ve středu uplynulo přesně třicet let. Frantovi Kocourkovi odhalí v pátek v Řečkovicích památník.

Franta Kocourek dokázal přetrhnout balíček karet, také ale skládal básničky, hrál v divadle, zpíval a tančil ve folklórním souboru. | Foto: Jef Kratochvil

Ohýbal železo, trhal balíčky karet nebo si nechal na hrudi rozbíjet kameny. Legendární brněnský silák, herec, básník, spisovatel a recesista Franta Kocourek zemřel přesně před třiceti lety. „Byl to člověk, kterého měl každý rád. Dokázal každého potěšit, rozveselit. Byl to šprýmař. Že byl silák, to byl takový jeho vedlejší koníček, ale hlavně to byla nenahraditelná brněnská osobnost,“ řekl Rovnosti silákův někdejší asistent František Kocman.