Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Vyškovský zoopark a dinopark za sezonu navštíví kolem dvou set tisíc turistů. Většina z nich však toho z Vyškova víc nevidí a do centra jich zavítá jen minimum. Vedení města se rozhodlo Masarykovo náměstí dostat víc do povědomí. Zajíždět na něj má dinovláček.

Ten by podle představ radnice obkroužil náměstí a nechyběla by ani zastávka pro ty, co by si chtěli vystoupit a zajít třeba do cukrárny. „Kdybychom jen třicet procent z oněch dvou set tisíc lidí dostali do centra, tak to bude obrovský pokrok. Městu by to velmi prospělo, znamenalo by to i změnu skladby obchodů,“ je přesvědčený místostarosta Josef Kachlík.