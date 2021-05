Brňané si tak budou moci prohlédnout ojedinělý perlový náhrdelník posetý diamantovými motýly v hodnotě 3,5 milionu korun. Výstava obsahuje i perlový set Casha značky Gellner nominovaný na cenu Design Innovation 2020.

Prodejní výstava perel dále putuje do Ostravy, Bratislavy a v půlce června s vrací do Prahy. V Brně bude k vidění do konce tohoto týdne.