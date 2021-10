Exponáty, které za svůj život nasbíral si nyní mohou lidé prohlédnout na výstavě v Technickém muzeu Brno. „Ještě si dost cením hodinek Spartak z roku 1954," řekl sběratel.

Výstava zahrnuje kromě hodinek a hodin značky Prim i exponáty od firem Chronotechna, Gustav Becker, Elektročas Praha a další.

Hovorka začal sbírat hodinky v druhé polovině osmdesátých let minulého století. „Za třicet let jsem nasbíral zhruba osm set kusů hodin, hodinek a budíků. Na výstavě jich je přes pět set. Víc se jich nevešlo. Krásně to vyšlo a je tam třetina hodin, hodinek i budíků," přiblížil.

Hovorka nejprve začal sbírat hodinky z Východního Německa a Sovětského svazu, poté v devadesátých letech přidal také výrobky z celého světa a nakonec i z České republiky.

Mottem výstavy je věta Sběratelství je vášeň. Potrvá až do konce února příštího roku.

LUKÁŠ SOLAŘ