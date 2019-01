Brno – Zpustlý pozemek vedle autobusového nádraží Zvonařka se zřejmě už brzy změní na rušnou nákupní galerii. Obchodní centrum Aupark v pondělí získalo územní rozhodnutí od úřadu Brno-střed. Projekt prošel i přes námitky občanských sdružení, že obří nákupní dům pohřbí drobné obchodníky v okolí a zahltí dopravu.

Vizualizace plánovaného projektu Aupark Brno | Foto: HB Reavis Group

Zisk tohoto dokumentu považuje investorská firma HB Reavis za důležité vítězství. „Po sedmi letech se nám podařilo splnit všechny požadavky a vyvrátit všechny námitky proti stavbě. Museli jsme získat asi osmdesát dílčích povolení," řekl mluvčí společnosti Ladislav Pavlík.

Ještě loni však úřad Brna-středu vrátil investorovi dokumenty k přepracování, protože odporoval platnému územnímu plánu. „Na základě námitek obce stavebník přepracoval záměr stavby tak, aby půdorys žádného podlaží Auparku nezasahoval na pozemky Brna," uvedl vedoucí odboru výstavby úřadu Brno-střed Bohumil Synek.

Stavba nákupního centra s téměř dvěma stovkami obchodů může začít už letos. „Nedá se říct, kdy přesně práce začnou. Teď se budeme snažit získat stavební povolení, což může trvat i několik měsíců," dodal Pavlík.

Občanská sdružení projekt od začátku kritizují. „V tom území už dva hypermarkety jsou. Když postaví třetí, bude to obrovská rána pro malé obchodníky. Navíc to znamená další dopravní zátěž do už tak přeplněné oblasti," upozornil aktivista Matěj Hollan.

Proti je i předseda Dětí Země Miroslav Patrik. „Podávali jsme připomínky v listopadu, ale úřad nás vyloučil, protože podle něj na pozemku není žádná příroda. Proti vyloučení z územního řízení jsme podali žalobu. Výsledek čekáme nejdřív za rok a půl, kdy už může stavba klidně stát," kritizoval Patrik.

Brno-střed zamítlo i námitky brněnského magistrátu. Náměstek brněnského primátora pro územní plánování Ladislav Macek se o územním rozhodnutí pro Aupark dozvěděl v pondělí. „V minulosti jsme požadovali, aby zůstal při stavbě zachovaný koridor severojižního diametru, a aby nešlo jen o obchodní pasáž, ale obchody byly otevřené i ven do ulice," sdělil náměstek, který doplnil, že vedení města musí nejprve dokument prostudovat a pak zváží svou reakci. Na odvolání má město patnáct dní.

Podle ekonomického analytika Jiřího Šimary může Aupark skutečně malé obchodníky ohrozit. „Už teď je těžké v té oblasti narazit na řezníka nebo pekárnu. Navíc se mají rozšiřovat i tamní Tesco a Vaňkovka, takže se zhorší dopravní situace," poznamenal analytik.