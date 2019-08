Naměřené údaje putují na úřad v Pohořelicích. „Denně evidujeme stovky přestupků. Pokud to bude nutné, úřad i personálně posílíme. Doposud je jasné, že rychlost často překročí zahraniční řidiči, kteří tu projedou jednou. Pro ně to není výchovné, ale místní si časem kvůli pokutě zvyknou a rychlost dodrží,“ míní starosta města Miroslav Novák.

Přestupky podle něj zcela nevymizí. Denně po mostě totiž projede průměrně dvanáct až šestnáct tisíc vozidel.

Úsekové měření nainstalovali silničáři na provizorní most kvůli tomu, že vyšší rychlost konstrukci ničila. „Cíl není vybrat co nejvíc peněz, ale aby most vydržel a zároveň byl provoz plynulý. Na radary upozorňuje také dopravní značení,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Ve snížení hluku v důsledku dodržování rychlosti stále doufá starostka Pasohlávek Martina Dominová. „Změnu jsme zatím nezaznamenali, ale radary jsou tam teprve krátkou dobu, takže uvidíme za čas,“ sdělila.