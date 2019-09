Dobrá restaurace místo studentské jídelny. Raději nový film v kině než seriál doma v televizi. To znamená pro studenta Vladimíra Buchara z Rosic na Brněnsku sleva, díky které ušetří za jízdenku na vlak na tři měsíce skoro patnáct set korun. Studenti a důchodci jezdí už rok z rozhodnutí vlády hromadnou dopravou za čtvrtinu ceny plného jízdného.

Díky levnějšímu cestování má Buchar i více volného času. „Abych dostal stejné peníze, které díky slevě ušetřím, musel bych strávit v práci o dva dny déle. Teď mám víc času, abych se mohl věnovat věcem, které mě baví,“ popsal.

Na jihu Moravy přilákala sleva do vlaků a autobusů více lidí. „Toto číslo se velice těžce sleduje, ale nárůst v jednotkách procent můžeme potvrdit,“ řekl Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která hromadnou dopravu v kraji koordinuje.

Rok zlevněných jízdenek v kraji

- kolik sleva přilákala cestujících: České dráhy, jihomoravská společnost Kordis i ministerstvo dopravy hovoří o nárůstu počtu lidí ve svých vozech, přesná čísla ale nikdo z nich nezveřejnil

- vliv slevy na brněnskou hromadnou dopravu: podle dopravce se počet cestujících po jejím zavedení nezměnil

- jak dlouho sleva pětasedmdesát procent z plného jízdného pro studenty do 26 let a důchodce do 65 let platí: od 1. září 2018

- kdo proplácí dopravcům ušlý zisk: ministerstvo dopravy

Region kopíruje vývoj v celé republice, plyne z vyjádření ministerstva dopravy. „Zájem o hromadnou dopravu nepochybně vzrostl i díky slevě,“ uvedla bez konkrétních čísel mluvčí úřadu Lenka Rezková.

Nárok na slevu zavedenou vládou uplatňují asi dvě pětiny lidí ve vlacích Českých drah. „Zvyšování počtu cestujících je dlouhodobý trend, který státní sleva pouze podpořila,“ uvedla za dopravce Vanda Rajnochová.

Počet cestujících hromadnou dopravou v Brně zůstal podle mluvčí brněnského dopravního podniku Hany Tomaštíkové po zavedení slevy přibližně stejný jako před ním.

Zisk ušlý kvůli slevě dopravcům hradí ministerstvo dopravy. Brněnský deník Rovnost před časem informoval, že se úřad s platbami opožďoval až o tři měsíce. „Při uzavírání smluv loni na podzim a opětovně na začátku letošního roku došlo k prodlení s platbami faktur některých dopravců. Jednalo se o dočasný problém, nyní faktury hradíme plynule,“ uvedla mluvčí Rezková.

Ministerstvo vyplácí peníze do třiceti dnů po doložení faktur. Za prvních deset měsíců slevy uhradilo dopravcům v Jihomoravském kraji přes dvě stě padesát milionů korun.

Dopravním firmám přibyla kvůli slevě nová povinnost, řidiči kontrolují doklady cestujících, kteří nárokují nižší jízdné. „Mají s tím problémy, protože jim je někteří z nich nechtějí ukazovat,“ svěřil se se zkušenostmi po roce od zavedení novinky ředitel dopravce ČAD Blansko Jiří Šebela.

VOJTĚCH DUFEK