Kyjov /NA VLASTNÍ KŮŽI/ - Davy deseti tisíců lidí zamířily od čtvrtka do neděle na Slovácký rok do Kyjova. V sobotu si návštěvníci vychutnali jednu z nejvýznamnějších atrakcí, krojovaný průvod, ve kterém se představilo pětačtyřicet obcí. Mezi nimi byly i Strážovice, které jsem zastupovala já.

A je to tady. Po čtyřech letech se vrací největší folklórní svátek v republice, Slovácký rok, do Kyjova. To pro mě znamená půlhodinové úsilí nasoukat se s pomocí druhých do kroje a vyrazit. Je půl druhé odpoledne a my, krojovaní ze Strážovic, vyrážíme hromadně autobusem do sousedního Kyjova. Muži sedí, ženy buď klečí na sedadlech, nebo stojí v uličce. To abychom si nepomačkaly naškrobené sukně. Už teď jsem nervózní, ale zároveň se nemůžu dočkat. Slovácký rok v kroji bude pro mě letos premiérou.