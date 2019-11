Další části nové wellness zóny pojmenovali tematicky. Jaskyně se sněhem nese název Lednice, vířivku pojmenovali Morava a odpočinkovou místnost Valtický sklep. „Lidé si ve Valtické zóně budou připadat jako v moravském vinném sklípku. Narozdíl od něj se u nás příjemně ohřejí díky krbovým kamnům. Lidé tam najdou komfortní lehátka, atmosféru dodají voňavé svazky levandule," uvedl provozní manažer Aqualandu Moravia Miroslav Zvěřina.

V následujícím roce čeká Aqualand další zvětšení. Bude stát čtvrt miliardy korun. Přibude třeba rodinný tobogán, který zájemce vyveze i do kopce, vodní svět nebo divoká řeka. Vedení Aqualandu plánuje přistavět také parkovací dům. Areál je podle aktuálního žebříčku CzechTourism nejnavštěvovanějším turistickým místem v kraji. Za rok jeho branami projde 800 tisíc lidí. „Jedná se o nejvýznamnější investici za celých šest let, co je zařízení v provozu. Zaměřili jsme se na kvalitnější zázemí pro rodiny s dětmi, které představují více než polovinu návštěvníků," sdělil šéf marketingu Aqualandu Tomáš Svoboda.