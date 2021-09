Rozmnožením ohroženého druhu završili ošetřovatelé osmiletou snahu. „Příběh začal v roce 2013, kdy nám v období asi sedmi měsíců, nabídli dva různí chovatelé papouška kakadu, že už nezvládají jejich chov a jestli by v naší Papouščí zoo Bošovice nemohli najít nový domov. Shodou okolností se jednalo o pár. První rok byli chováni každý zvlášť ve své expozici, viděli na sebe a vzájemně si na sebe zvykali. Po roce jsme je dali do společné expozice,“ připomněl provozní manažer zahrady Josef Bojanovský.

Mláďata kakadu jsou přitom podle pracovníků zoo velmi roztomilá a vytváří si silné citové pouto k majiteli. Zároveň ale vyžadují neustálou pozornost od chovatele a jeho fyzický kontakt v podobě hlazení nebo třeba čechrání peříček.

„Jedná se o papouška, který je velice hlučný a jeho „vřískot“ je často nejen nepřijatelný pro sousedy majitele, ale často i pro celou domácnost. Častým problémem u kakadu je změna jeho chování v průběhu dospívání. Kolem druhého až třetího roku při dosažení jejich pohlavní dospělosti se může změnit často ve velmi agresivního jedince vůči majiteli. Vše likvidují a devastují, takže se stávají nechtěnými či nezvládnutelnými pro chovatele, celou domácnost i sousedy,“ pokračoval Bojanovský.

V zoo si oba přírůstky, které nesou jména Kvído a Terezka, získaly rychle velkou popularitu, se zahnízděním ale nespěchali. Sice se vzájemně snášeli a neubližovali si, ale na jednom bidle spolu nikdy neseděli. Po dvou letech pak ošetřovatelé do jejich voliéry umístili hnízdní budku.

„Protože se jedná o ochočené papoušky od majitelů, tak ve společné expozici předváděli své akrobatické a taneční dovednosti, doprovázené i mluvením několika slov. Návštěvníci byli a jsou z nich nadšeni a patří mezi jejich největší oblíbence. Až v letošní zimě, po sedmi letech, se začal sameček zajímat o hnízdní budku a zahlédli jsme je, jak je v budce společně,“ popisovali ošetřovatelé.

Samec podle nich nejdříve samičku lákal okusováním budky, zatímco jeho družka dlouho svodům odolávala. Prvně snesla pouze dvě neoplozená vejce, nakonec však v zoo oslavili vytoužený úspěch. Mládě je dnes už tříměsíční, zatímco teprve tento týden opustilo hnízdní dutinu, aby ho obdivovali návštěvníci ve venkovní expozici.

„Radost máme i z toho, že původní majitelé těchto papoušků k nám pravidelně jezdí i několikrát ročně se dívat, jak se „jejich“ papouškům daří. A myslím, že moc dobře. Jsou jedni z nejoblíbenějších papoušků v zoo, to se zároveň projevuje i počtem adoptivních rodičů,“ doplnil Bojanovský.

Ne vždy má ale podle něj podobný příběh šťastný konec. Zoo radí zájemcům s chovem papoušků. „Pravdivě říkáme, co obnáší chovat papouška, doporučujeme vhodný druh, vyptáváme se. Není to ale jednoduché. K tomu, aby zájemci o pořízení papouška zjistili více, co obnáší jejich chov, slouží i naše speciální programy,“ vysvětlovali ošetřovatelé.

Mládě je nejnovějším přírůstkem mezi kolekcemi arů, amazonků a řady dalších druhů. „Zoo jsme navštívili už pošesté. Vždy jsme byli nadšení,“ potvrdila třeba Petra Taliánová, která letos dorazila až z Ostravy.

Kakadu bílý patří mezi silně ohrožené druhy, dorůstající velikosti až padesáti centimetrů a obývající oblast Indonésie. pták je celý bílý, pouze spodní strana křídel a ocasu má žlutý nádech. Chocholka je široká, vztyčitelná podle nálady ptáka. Potrava se skládá především ze semen a plodů s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny.