Ve škole se můžou pracovníci věnovat takto postiženým dětem od tří do osmnácti let. "Kapacita je tři mateřské a devět základních tříd. V každé z nich je zhruba šest dětí. Pracovníků je asi osmdesát, jelikož nám jde o individuální přístup," uvedl Musil.

Podle krajského radního pro investice Vladimíra Šmerdy stála oprava školy asi 185 milionů korun. "Za posledních deset let se počet dětí s autismem v Jihomoravském kraji zvýšil šestkrát," sdělil náměstek hejtmana Jiří Nantl a zdůraznil důležitost podobných škol.

/FOTOGALERIE/ Děti s poruchou autistického spektra mohou chodit do základní školy v Hapalově ulici. V pondělí ji po rekonstrukci slavnostně otevřeli zástupci školy, města i kraje. "Jsme jediná škola v České republice, která je zaměřená přímo na děti s autismem," řekl ředitel Tomáš Musil.

