Brno - Po letech poklesu obrat. Brno se přestalo vylidňovat, a naopak se počet jeho obyvatel zvyšuje. Alespoň podle údajů brněnské pobočky Českého statistického úřadu. Od ledna do září letošního roku se v Brně narodilo 3442 dětí, což je o sto víc než loni nebo předloni ve stejné době. „Snížil se také počet lidí, kteří se z Brna odstěhovali. Celkem tak v Brně přibylo 519 lidí," informoval Karel Adam z brněnské pobočky statistiků.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

Dětí se v Brně ale rodí ještě víc. Statistici je do svých přehledů započítávají podle trvalého bydliště matek, které do Brna dojíždí rodit z okolí. „Jen u nás se letos od ledna do září narodilo 4635 dětí, přičemž loni to bylo 4536. Pozorujeme tak stoupající trend," potvrdil mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára.

Podle něj se také stále častěji stává, že rodí čím dál víc žen nad třicet let věku. „Nejde ale o nic nového, je to dlouhodobý a celosvětový jev," doplnil Žára.

Na větší počet malých dětí musí reagovat i Brno a zajistit jim školy a školky. Stoupající porodnost pociťují rodiče v Brně už nyní. „Stále stavíme nové školky, protože jich není dost," vysvětlil brněnský radní pro školství Jaroslav Suchý.

Naopak u základních škol jsou v Brně rezervy. „Nemůžeme ovlivnit, jestli rodiče zapíší dítě do spádové školy, nebo využijí některou jinou," dodal Suchý.

Porodnost v poslední době roste pravděpodobně díky lepšímu stavu hospodářství. „Je to jeden z faktorů, který ji obecně zvyšuje. Na druhou stranu má ale jen omezený efekt, protože od určité úrovně se dostává do rozporu s kariérním postupem matky," vysvětlil expert Masarykovy univerzity v Brně Aleš Burjanek.

Podle Burjanka si přitom Brno vede v celorepublikovém srovnání relativně dobře. „Rodí se tu zhruba 1,6 dítěte na ženu v produktivním věku, což je nad českým průměrem. Ještě vyšší hodnoty jsou ale na Brněnsku," doplnil.

K budoucnosti je ovšem skeptický. „Patrně se už nikdy nedostaneme na hodnoty z roku 1990, kdy na jednu ženu připadaly dvě děti. Dnes nám musí pomáhat imigrace," dodal Burjanek.

Demografická zpráva statistiků přinesla i další údaje. „Například počet narozených dětí byl při přepočtu na tisíc obyvatel v okresech Brno-venkov a Brno-město druhý, respektive třetí nejvyšší mezi všemi okresy v České republice. V Brně také dlouhodobě žije víc žen než mužů," doplnil Adam.

Celkem ve městě ke konci září žilo 377 547 lidí. Na Brněnsku jich mělo trvalé bydliště 217 224, přičemž se počet obyvatel zvýšil asi o dva tisíce ve srovnání se stejným obdobím loni.

Po Brně a Brněnsku se nejvíc dětí narodilo na Hodonínsku. Počet tamních obyvatel ale i tak klesl o 248 kvůli stěhování. Naopak nejméně dětí se narodilo za letošní tři čtvrtletí na Vyškovsku, kde po Brně a Brněnsku zároveň nejvíc lidí zemřelo.