Brno /FOTO/ – Dvě vlakové soupravy se srazily v úterý krátce po osmé hodině ráno blízko brněnského hlavního vlakového nádraží. Na místě jsou tři hasičské jednotky. „Z vlaku evakuujeme přibližně 250 lidí,“ řekl mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška. Při nehodě se zranilo jednadvacet lidí, údajně i strojvedoucí jednoho z vlaků.

Na místě se srazil červený osobní vlak mířící z Letovic do Brna s osobním vlakem, který jel z Brna do Březové nad Svitavou. „Příčinu nehody zatím vyšetřujeme. Vlak do Březové podle prvních informací neměl pro vjezd na kolej povolení. Šlo tedy pravděpodobně o lidské pochybení," uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.



Událost vyšetřuje policie. „Provedené dechové zkoušky u obou strojvedoucích byly negativní. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti," uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.