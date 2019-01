V Brně zahrají legendární Deep Purple. V historicky už osmém složení

Brno – Tóny slavné písně Smoke on the water si naživo vychutnají hudební fandové v Brně. Jedna z nejznámějších kapel všech dob Deep Purple tam zahraje 2.července příštího roku. Do DRFG arény zamíří s turné s turné The Long Goodbye. O hudební události ve středu informovala agentura Live Nation, která koncert zajišťuje.

Koncert britské kapely Deep Purple. | Foto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

Skupina za své působení vystřídala spoustu hudebníků, do Brna zavítá v historicky osmém složení. „Jedna z nejzásadnějších kapel všech dob, která byla v roce 2016 uvedena do Rock’n‘rollové Síně slávy, u nás naposledy vystoupila v květnu letošního roku. Přivezla tehdy album InFinite do pražské 02 arény,“ uvedla Denisa Zimolková z agentury Live Nation. Chinaski není do pláče. Brno je naše oblíbená štace, říká frontman Malátný Přečíst článek › Nové album InFinite představuje pomyslnou tečku za bohatou kariérou skupiny, která ovlivnila mnohé generace posluchačů. Za osmačtyřicet let kapela vydala dvacet studiových alb, z nich jsou neznámější In Rock, Machine Head nebo Made in Japan. Nová deska se ohlíží za hudební cestou skupiny. Obal alba, na kterém je ležatá osmička tvořená lodní stopou v ledu, naznačuje nekonečno. Britská skupina začala udávat hudební tempo v sedmdesátých letech. Především díky spojení klasické hudby a hardrocku posluchačům učarovala. Rockovým bardům je nyní přes sedmdesát, přesto plní koncertní haly po celém světě. „Je to prostě klasika, tohle si nenechám ujít,“ řekla Helena Tomalová z Brna. 243 tisíc lidí, 38 tisíc kilometrů. Lodím skončila sezona, poslední je na souši Přečíst článek › Skupina z Hertfordu jezdívá do České republiky pravidelně. Do Brna zavítají příští rok na začátku prázdnin. „Skvělé, že se lístky prodávají před Vánoci. Asi je koupím pod stromeček strýci, bude z nich nadšený. Sama tuhle kapelu neposlouchám, ale je dobře, že tu bude další hudební legenda,“ podotkla Barbora Šarounová. JOLANA HALALOVÁ

Autor: Redakce