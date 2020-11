Místo dnešní budovy s řetězcem Tesco v centru Brna vyroste areál s budovami a náměstí. Stávající lávku u Vaňkovky zboří, postaví místo ní v budoucnu novou.

Projekt Dornych - polyfunkční komplex v Brně, jedná se o rok staré pracovní vizualizace. | Foto: Vizualizace: Crestyl

Denně po ní míří tisíce lidí směřujících do nákupní galerie nebo dál na autobusové nádraží. Pro mnohé Brňany je nyní kvůli zavřenému přechodu v brněnské Úzké ulici jedinou přístupovou cestou do obchodního centra. Frekventovaná lávka mezi Vaňkovkou a Tescem za několik let zmizí. Kvůli jeho demolici a přestavbě areálu vyroste nové přemostění.