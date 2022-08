Brňanka ve finále Dívky roku: před porotou čaruje, trápí ji chůze na podpatcích

/FOTO/ Brno má svou finalistku! Čerstvě patnáctiletá Estel Gregorová se jako jediná z jižní Moravy probojovala až do finále soutěže Dívka roku 2022. „Jsem moc ráda, ale tak na půl jsem to očekávala. Oproti ostatním účastnicím mám originální volnou disciplínu. Místo tradičnějšího tančení totiž kouzlím,“ říká v rozhovoru s Deníkem Rovnost. Soutěž je pro slečny od třinácti do šestnácti let. Kromě vzhledu hraje roli také talent a charisma.

Estel Gregorová je jedinou finalistkou Dívky roku 2022 z jižní Moravy. | Foto: František Adamov Procházka

Gregorovou do ní přihlásila máma. Vypráví, že zpočátku byla ve stresu. V prvním kole jí navíc nesedlo zpívání „To byla hrůza,“ směje se dívka, jež musela absolvovat také vědomostní kvíz nebo zatančit krátkou choreografii. Po nevydařeném zpěvu se rozhodla pro změnu – sáhla po kouzlech. „Táta se věnuje magii, takže mi číslo vždy přichystá a mně zbývá se vše důkladně naučit. V semifinále jsem se hodně bála, že kouzlo pokazím, ale naštěstí to dopadlo dobře. Na finále si nacvičuju úplně nové triky,“ přikyvuje. Rozhodující slovo má pak porota. Mechové boty, lodičky s chobotem: módní veletrh v Brně ukazuje, co se bude nosit V modelingu mladou dívku nejvíce trápí disciplína chůze na podpatcích. „Zatím jim moc dobře nezvládám. Je u toho potřeba nehrbit se, správně chodit do hudby, neskákat, mít narovnané nohy a další. To vše na sedmicentimetrových podpatcích, což je velmi náročné. Mnohem raději mám proto focení a v budoucnu se spíše vidím ve fotomodelingu, než na přehlídkách,“ vysvětluje Gregorová, která má za vzor americkou herečku a modelku Zendayu. Reklama pro banku Mladou dívku podporuje především máma, která jí přihlašuje na castingy a natáčení reklam. „Mým největším projektem byla reklama pro banku. Natáčela se čtyři dny. Měla jsem tam roli starší sestry, která vysvětlovala bratrovi, jak se chovat k penězům,“ vzpomíná Gregorová. Jako malé dítě se objevila rovněž v televizi nebo jako komparz. V 75 letech rozváží Tenisák na kole jídlo po Brně, za den ujel i 148 kilometrů Brněnskou finalistku, která v září nastoupí na fotografickou střední školu, čeká za pár dní poslední soustředění. „Nejvíce se učíme správné chůzi. Tu procvičujeme klidně i celý den, je to opravdu namáhavé. Také nacvičujeme choreografii, kterou předvádíme v rámci disciplín. Na minulém soustředění bylo i focení, které bylo potřebné k vytvoření medailonků,“ vysvětluje Gregorová. Finále Dívky roku 2022 se uskuteční 30. srpna v pražském Divadle pod Palmovkou. Pro jedinou finalistku z jižní Moravy lze hlasovat na Facebooku a Instagramu Dívka roku. BARBORA VOZKOVÁ

