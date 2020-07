Stovky pozvaných hostů, desetitisíce korun vyplacených jako zálohy na služby a nakonec odklad svatby kvůli koronaviru. Tak dopadla Pavlína Doušková se svým snoubencem. Brát se měli letos v červnu. „Termín jsme sice měli až v červnu, ale vládní opatření nám svatbu tak, jak jsme ji naplánovali, prostě neumožňovala. Třeba proto, že jsme měli velký počet svatebčanů,“ svěřila se žena.

Snoubenci se tak vezmou až v červnu 2021. „Chceme mít svatbu ve stejném ročním období. Brát se budeme ve vinicích u Šatova na Znojemsku,“ doplnila Doušková.

Kvůli koronaviru odložily plánovanou svatbu stovky párů na jižní Moravě. Je tak možné, že letos poprvé po mnoha letech budou statistiky sňatků v kraji vykazovat stagnaci nebo určitý pokles.

Například zatímco se v Hodoníně před dvěma lety vzalo téměř sto párů snoubenců, letos je to zatím jen dvaadvacet. „Obřadů je méně jednak proto, že se z počátku pandemie koronaviru vůbec nekonaly a poté jen v omezeném počtu účastníků. Někteří snoubenci vyčkávají na lepší situaci a přeložili si obřad až na příští rok s tím, že snad bude vše lepší,“ potvrdila mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

Podobné je to prakticky ve všech okresních městech na jihu Moravy. V kraji se až dosud vzalo každoročně více a více párů. Zatímco v roce 2010 se zde sezdalo přes pět tisíc párů, loni to bylo už téměř šest tisíc dvě stě párů.

Věk snoubenců přitom stále vzrůstá. „Jde o charakteristický znak sňatků uzavíraných v posledních letech. Jestliže v roce 2000 měl ženich při svém prvním sňatku v průměru 27 let a nevěsta 24 let, v roce 2019 to bylo u obou již o pět a půl roku více. Od roku 2011 se nejčastěji ženili muži ve věkové kategorii 30 až 34 let. Nevěsty vstupují do manželství nejčastěji ve věku 25 až 29 let,“ přiblížila Milada Jonášová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně.

Novomanželé stále častěji vyhledávají namísto obřadních síní různá atraktivní místa. „Na Znojemsku například znojemský hrad, v zeleni stojící Spálený mlýn, Krásný sklep, Kraví i Cínovou horu, zahrady, vyhlídky, a hotely,“ nastínila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Novomanžele mnohdy lákají i menší města. Více než okresní. Měsíčně oddává až deset párů starosta Valtic Pavel Trojan. „Nejoblíbenější místo je barokní kaple na našem zámku, hodně svateb se dělá na kolonádě Reistna nad Valticemi ale také třeba v nově otevřeném vinařství Obelisk. Zájem o svatební obřad je u nás trvale velký,“ řekl Deníku Trojan.

Novomanželé si svůj den dobře plánují a hledají i netradiční místa v přírodě. „Letos jsem třeba fotila zajímavou svatbu v lidovém duchu v krojích v Zadních Hamrech ve Vranově nad Dyjí. Obřad byl na louce a bylo to moc krásné. Další zajímavou svatbu jsem fotila u oblíbené romantické věže na Lampelberku mezi vinicemi nedaleko Dyjákoviček,“ přiblížila profesionální fotografka Pavlína Faragová.