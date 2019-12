Portál zprostředkovávající zájezdy dovolena.cz funguje už deset let. Změnil se za tu dobu?

Ušel kus cesty a zajistil dovolenou desítkám tisíc zákazníků. Samozřejmě je oproti dřívějšku modernější a více funkcí je automatizovaných.

Jak si stojí v porovnání s konkurencí?

Patříme v tuzemsku mezi top trojku. První je s náskokem Invia, ale u nás je ještě výrazný prostor pro zlepšení.

Jakým způsobem toho chcete dosáhnout?

Skloubením znalostí o cestovním ruchu, ve kterém jsem deset let pracoval,a informačních technologií, které jsem vystudoval. I v těch mám mnohaletou praxi. Chci, aby si zákazník dovolenou objednal pohodlněji a rychleji. Díky větší automatizaci například okamžitě uvidí, zda je zájezd volný a není již vyprodaný.

Zprostředkováváte zájezdy českých a německých cestovních kanceláří, částečněi rakouských. Plánujete rozšíření?

Přemýšlíme o polské Itace, která má v Čechách zastoupení. Pro klienty ze severní Moravy je Polsko atraktivní kvůli katovickému letišti.

Ovlivnil vás krach cestovní kanceláře Thomase Cook?

Především to bylo velké překvapení. Dozvěděl jsem se to třetí týden ve funkci ředitele. V zahraničí bylo téměř dvě stě zákazníků, kteří si přes nás koupili dovolenou od německých nebo rakouských kanceláří Thomase Cooka

Co zákazníci dělali?

Stejně jako my neměli žádné informace. Někteří si museli koupit znovu letenky nebo třeba platit za hotel. Druhou skupinu tvořilo asi šest set lidí, kteří na dovolenou měli odjet. Těm jsme museli oznámit, že se zájezdy ruší a již nikam neodjedou. Někteří to nesli samozřejmě těžce. Měli jsme zákaznici, která dva dny po svatbě nemohla odletět na líbanky.

Dostali potom zpět peníze?

Vrácení peněz řeší pojišťovna v Rakousku, které jsme za klienty odeslali všechny potřebné dokumenty. To je výhoda toho, že si lidé koupí zájezd přes naše stránky. Mají jistotu, že v případě problému se o ně postaráme. Museli jsme na to vyčlenit jednu pracovnici, která toto vše řešila.

Uškodil krach i portálu?

Z hlediska počtu nových objednávek to nepociťujeme, ale vznikly nám výrazné vedlejší náklady na vyčlenění zaměstnanců a brigádníků, kteří se věnovali pouze vyřizováním úpadku. Ztratili jsme téměř měsíc práce a také se vracela klientům velká částka peněz zpět. Ale cestovní ruch je velice dynamický, člověk to musí respektovat a brát v klidu.

Ani konec tuzemské pobočky Neckermann vás neovlivní?

Ne, protože nespoléháme jen na jednu společnost.

Znáte příčiny krachu britské kanceláře?

Může jich být několik. Vedení nevyšlo spojenís jinou cestovní kanceláří, také zaměstnávali mnoho lidí a vlastnili leteckou společnost, což je riskantní. V současnosti téměř každý měsíc nějaká skončí. Krach Thomase Cooka ale podle mě v budoucnu nic zásadního neovlivní.

Lidé tedy nepřestali využívat služby kanceláří?

Určitě ne, ty české měly letos velmi silný rok. Lidé cestují mnohem víc než dřív, klidně i dvakrát ročně. Do Chorvatska si sice zajedou sami, ale nyní často vyjedou mnohem dál, a k tomu právě kanceláře a náš web využívají. Koupí si zájezd se vším všudy a o nic se už nestarají.

V současnosti je ale docela velký trend dobrodružných dovolených.

To ano, ale to se týká převážně mladých lidí, kteří jsou více nevázaní a nemají jazykovou bariéru. Zlom nastane ve chvíli, kdy založí rodinu a děti povyrostou. Starší lidé jsou zvyklí jezdit s kancelářemi.

Vyplatí se sledovat ceny zájezdů několik týdnů dopředu a rozhodnout se na poslední chvíli nebo doporučujete zájezd objednat s předstihem?

Záleží na typu dovolené a termínu. Třeba v období podzimních prázdnin bylo vše vyprodané, takže čekat na last minute nemá smysl. Pokud je lidem jedno, kam vyrazí, mohou klidně počkat na poslední chvíli, a pak něco koupit. V případě, že mají jasnou představu, jaké místo chtějí navštívit, je lepší si dovolenou objednat s předstihem. Last minute už nejsou takové hitovky, jako byly před pár lety. Naopak se zvyšuje zájem o first minute.

Jaké jsou nyní trendy v cestování?

Lidé mají zájem především o aktivní dovolenou, nejen o trávení času u moře. Také létají do větších dálek, a jak jsem už řekl, cestují mnohem víc. Třeba před pěti lety nebylo tak obvyklé vyrazit dvakrát za rok na dovolenou. Teď jedou na týden do Egypta a pak třeba ještě do Chorvatska. Nebo v létě do Itálie a na podzim do Spojených arabských emirátů, o které roste zájem.

Které destinace jsou nejoblíbenější?

V létě patří mezi top oblast Jadranu, Řecko a Turecko, u kterého za poslední dva roky vnímáme nejvyšší nárůst. Na podzim lidé často jezdí do Egypta, Dubaje, na Kubu, Kapverdy nebo Mauricius. V budoucnu čekáme zvýšený zájem o severní Kypr nebo Omán.

Mění se nějak preferencev ubytování?

V současnosti zákazníci chtějí minimálně tříhvězdičkový hotel s wi-fi. Vyhledávají také hotely s animačními programy, které zahrnují třeba i kurz vaření. Nejpopulárnější je stále stravování All inclusive. Za zájezd tak průměrně utratí kolem pětatřiceti tisíc.

Kdo je Petr Komárek

Narodil se v roce 1971 v Brně, kde i v současnosti žije.

Vystudoval informační technologie na brněnské technice, následně pracoval deset let v rodinné cestovatelské firmě, poté se patnáct let věnoval informačním technologiím.

Rád hraje fotbal, je fanouškem hokejové Komety, má dva syny a mezi jeho oblíbené destinace patří Itálie a Spojené arabské emiráty.