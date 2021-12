V noci byli na svahu v plné polní a tamní sněžná děla a tyče začaly naplno chrlit umělý sníh. Podle předpovědi mají jet nonstop minimálně do soboty. Mrznout má i v příštích dnech. „V noci ze čtvrtka na pátek se začalo ochlazovat. Konečně jsme tak mohli začít zasněžovat. Kolem šesté ráno padla teplota na sjezdovce na šest pod nulou, máme ideální podmínky,“ hlásil v pátek dopoledne správce tamního skiareálu Jiří Kotlán.

Pokud mrazivé počasí vydrží, mohli by v Olešnici spustit vleky druhý prosincový víkend. Jasněji bude ve druhé polovině příštího týdne. Podle Kotlána na zasněžení části sjezdovky potřebují za ideálních podmínek minimálně sedm dní. „Napadl tady i přírodní sníh. Přes dvacet centimetrů, víc jak polovina už ale odtála. Nevadí, nějaký podklad tu je, nejezdíme na svahu v bahně. A také se doplnila po oblevě voda v rybníku, za kterého ji čerpáme pro zasněžování,“ dodal.

Vzhledem ke zdražení cen energií a dalších vstupů musí lyžaři v Olešnici počítat s tím, že si tam po roce, kdy se kvůli epidemii koronaviru nelyžovalo, připlatí. „Ceny jízdného ještě kalkulujeme. Zdražení se bohužel nevyhneme. Energie šly brutálním způsobem nahoru. Některé areály zdraží až o třetinu. Náklady na zasněžování jsou v milionech a minule prakticky roztály bez užitku na kopci. Snad se letošní sezona rozjede,“ dodal Kotlán s tím, že při provozu sjezdovky musí dodržovat platná vládní nařízení.

Při koupi permanentky se podle nich musí lyžaři prokázat očkováním nebo dokladem o prodělaném onemocnění Covid-19. Výjimkou jsou děti do 12 let. Podle současných nařízení se mladiství do 18 let mohou prokázat platným PCR testem stejně jako rozočkované osoby.