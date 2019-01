Brno – Olympijský festival na sedmnáct sní pohltí pavilon Z brněnského výstaviště. Po celou dobu je přímo na místě redakční zóna Deníku. Do ní zavítají na besedy sportovci, kteří navštíví Olympijský festival. V sobotu to budou curler Jiří Snítil a veslařka Mirka Topinková Knapková.

Deník srdečně zve všechny návštěvníky Olympijského festivalu, aby zavítali do první galerie pavilonu Z, kde sídlí redakční zóna. Dostanou tam Festivalový deník, noviny a časopisy z vydavatelství Vltava Labe Media, pochutnají si na dobré kávě a zároveň mohou položit dotazy sportovcům.

Dlouholetý český reprezentant v curlingu a skip týmu Sem Tam Brno Jiří Snítil pohovoří od jedenácti do půl dvanácté dopoledne. Dosáhl na evropský bronz před pěti lety a do poslední chvíle bojoval o účast na olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu, premiérové účasti pod pěti kruhy se však ani ve dvaačtyřiceti letech nedočkal.

Brněnská rodačka Mirka Topinková Knapková dorazí do zóny Deníku půl hodiny po poledni a besedovat bude do jedné. Čtyřikrát se zúčastnila olympijských her, v Londýně 2012 vybojovala na skifu zlato. Vlastní šest medailí z mistrovství světa včetně nejcennější z roku 2011 ze slovinského jezera Bled. Pětkrát vyhrála evropský šampionát.

Tak za nimi v sobotu přijďte do pavilonu Z!

Sobotní besedy Deníku na Olympijském festivalu

11.00 – 11.30: Jiří Snítil

12.30 – 13.00: Mirka Topinková Knapková