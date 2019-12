V tom ale přichází k výběhu a zastavuje se u něj jako první starší žena v červeném kabátu a s trekovými holemi v rukách. Po několika minutách se k ní přidávají další návštěvníci. Prostor před expozicí tak pomalu zaplňují. Lidé už vyhlíží začátek plánovaného krmení levhartů cejlonských. „Vidíš je někde? Já zatím ne, ale oni určitě hned vylezou, jakmile ucítí maso,“ baví se spolu dvě ženy středního věku, které pečlivě zkoumají všechny kouty výběhu.

Brzký příchod elegantní dámy v červeném kabátu má logické opodstatnění. „Vyrobila jsem pro levharty speciální vánoční ovečku. Hned jak ji šelmy zpozorují, tak ji do minuty rozpářou na kusy. Rozhodně jsem to nechtěla zmeškat,“ vysvětluje Karla Schweigerová, zatímco už ve výběhu čeká ovce na rychlé zpečetění svého osudu.

Najednou se z prostoru vnitřní výběhu ozívá silná rána, jak vyletí nahoru mříže oddělující vnitřní a venkovní prostor výběhu. Ven rychle vybíhají dvě levhartí dámy – máma Nayana a dcera Aruni. Na nezvyklého hosta ve výběhu se oproti očekávání davu přihlížejících zaměřuje pouze Nayana, která kolem ovce nejprve nadšeně poskakuje. Nadšení ale zároveň mísí se zuřivým zakusováním nevinné oběti. Místo krve všude kolem létají kusy rouna. Z něho je totiž maketa ovce spolu s papírovou krabicí a ruličkami vyrobená.

Někteří z návštěvníků si proto záhy všímají, že šelmy nemají jako vánoční dárek maso. „Tento dar je přímo z rouna od našich oveček. Ještě od nich voní a Nayana s Aruni to moc dobře cítí. Maso jim ale taky dáme, a to ještě dnes, než se uloží ke spánku,“ ubezpečuje přítomné kurátorka chovu savců Dorota Gremlichová.

To už ale Nayana táhne značně poškozený dárek na druhou stranu výběhu a přidává se k ní i Aruni. „Dalo by se tady na ně dívat celý den,“ poznamenává s úsměvem Schweigerová. V plánu je však zanedlouho další krmení, tentokrát lemurů alias vari černobílých. Od levhartího výběhu se tak pomalu vzdaluje. A podobně jako i další zvědavci se přesouvá do jiných míst v zoo. Obě levhartí samice tak získávají vítaný klid na to, aby si naplno pohrály s vánočním dárkem a užily si tak i ony sváteční den.