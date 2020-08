Včela v ústech ho málem udusila. Letní hrozby už letos na jižní Moravě zabíjely

Přímo do úst vlétla včela cyklistovi minulý víkend na Blanensku. Štípla jej a muž se začal dusit. Přivolaní záchranáři mu na místě poskytli první pomoc a převezli jej do blanenské nemocnice. Silnou alergickou reakci vyvolává hmyzí bodnutí u desítek Jihomoravanů za měsíc. „V období od jara do začátku podzimu měsíčně vyjíždíme zhruba k padesátce případů,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Letní radovánky u vody mohou být i nebezpečné. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Reakce na štípnutí jsou různě závažné. V případě, že kožní projevy doprovází dýchací potíže, otok obličeje či krku, může nastat šok i úmrtí. Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu bodnutí hmyzu podlehl v Jihomoravském kraji v roce 2018 jeden člověk. Podle odborníka z Mendelovy univerzity Antonína Přidala by se měl člověk, obzvlášť pokud je alergický, hmyzu vyhnout. „Jestli třeba šlápne do hnízda, musí rychle utéct, aby dostal co nejméně žihadel. Štípance musí chladit a v případě dýchacích potíží ihned přivolat lékařskou pomoc,“ sdělil. Bodala ji a bila tyčí. Po útoku ženě lékaři vytáhli čepel nože z čelisti Přečíst článek › Mimo to lidem v létě hrozí i jiná nebezpečí. A to například utonutí. Od června vyrazili záchranáři k více než dvěma desítkám případů. Z toho dva skončily smrtí. „Topící se ženu na Břeclavsku se nám nepodařilo zachránit a důchodkyně v Brněnské přehradě zemřela ještě před naším příjezdem,“ konstatovala Bothová. Zároveň upozorňuje, že třeba koupání v opilosti je velmi nebezpečné. Výjezdy záchranky

- zhruba padesátkrát za měsíc kvůli poštípání hmyzem

- více než dvacetkrát od června k tonoucím se lidem

- velmi ojediněle kvůli zasáhnutí bleskem nebo uštknutí hadem S tím souhlasí i ředitel Plavecké školy Brno Radim Vítek. „Nejhorší je, že opilí lidé často ztrácejí zábrany a třeba přecení svoje schopnosti,“ řekl. Doplnil, že ve škole učí svěřence pravidlům bezpečného plavání. Mezi ty patří třeba zákaz skákání do neznámých vod, plavání pod vlivem nebo osamotě. V horkých letních dnech přicházejí bouřky a s tím i nebezpečí zasáhnutí bleskem. Takových případů je ale v řádech jednotek. „Nepohybujte se po otevřeném prostranství. Neschovávejte se pod opuštěnými stromy,“ varují na svém webu hasiči. Unikátní interiér brněnského bytu vypadá jak z vily Tugendhat. Podívejte se Přečíst článek › Mezi další ojedinělé případy ohrožující zdraví se řadí uštknutí hadem. V tom případě je vždy nutné volat pomoc. Přesně tak se zachoval minulý týden muž pracující na zahradě na Blanensku. Podle odborníků jej zřejmě uštkla zmije. LENKA KROČILOVÁ

