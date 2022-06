Se svými kolegy se proto rozhodli úly zprůhlednit pomocí aplikace ApiVčelař 4.0, která zkontroluje, zda se včely náhodou nevyrojily nebo jak rychle dokáží nosit nektar. „Úl je uzavřený. Cílem bylo zprůhlednit jej tak, aby všechny informace, které včelař potřebuje pro rozhodování, měl k dispozici okamžitě z mobilu nebo počítače,“ přiblížil systém Sadovský, jenž působí na fakultě elektrotechniky.

Protože je časté otevírání a kontrola včelínů na škodu, musí k nim včelaři často dojíždět a osobně je kontrolovat. „Při velkém poryvu větru spadly onehdy na včelnici úly. Včelař by to prakticky nezjistil, ale váhy v aplikaci najednou ukazovaly nulu. Dojel tam, našel popadané úly a po několika hodinách dal vše do původního stavu. Bez aplikace by to zjistil třeba až po týdnu, a to už by bylo pozdě,“ vysvětlil Sadovský.

Právě váha je jedním z doplňků, který odborníci z brněnské techniky navrhli. Na paměti měli také různé velikosti a typy úlů, proto se jim povedlo vyvinout univerzální model pro všechny druhy. „Vymysleli jsme konstrukci, která je univerzální pro jakýkoliv typ a rozměr úlu. Váha monitoruje hmotnost včelstva a přenáší data online. Někteří starší včelaři používají například decimálku přímo ve včelnici. Pořád to ale znamená tam přijít. My online vidíme, co se ve včelstvu děje,“ popsal výhody člen autorského týmu Jakub Podivínský.

Coby aktivní včelař přišel Podivínský před dvěma lety za Petrem Sadovským s vizí, že by se rád věnoval něčemu, co jej bude bavit. Tak vznikl unikátní projekt na monitoring včelstva. Záhy se jim povedlo vytvořit váhu, která nyní dokáže zjistit, jak rychle nosí včely nektar, zda je potřeba přidat další rámeček nebo jestli už včely spořádaly všechny zimní zásoby.

Váha dokáže upozornit také na případné vyrojení. Na náhlý odlet včelstva pak reaguje mobilní telefon, který chodí každou půlhodinu přijímá data ze senzorů nainstalovaných v úlech. „Když je teplý den, začne se kolem poledne zvyšovat teplota v úlu, jak se včely těší na to, že vyletí. Náhle se prudce, až o několik kilogramů, sníží váha úlu, a to už včelař ví, že je to v háji, bere si volno v práci a odjíždí chytat včely,“ smál se Sadovský, který dřív pomáhal oživit Mendelův včelín v Brně.

Kromě péče o včely zvládne systém díky krabičce nazvané ApiStopař pomoct i s případnou krádeží. Tu včely postupně obestaví voskem. Pokud se s úlem nic neděje, stopař spí. Ve chvíli, kdy včelín někdo sebere a naloží do auta, krabička se probudí, vyšle upozornění majiteli a začne do mapy promítat, kudy zloděj s cenným nákladem odjíždí. „Včelstva se prodávají po zimě třeba za čtyři tisíce korun. Letos je snůška výborná a jedno včelstvo dokáže za takový rok dát i padesát kilo medu, což je další ztráta. A samozřejmě něco stojí i samotný úl,“ vyčíslil Podivínský.

Nejvíc zájemců o chytré včelaření převládá aktuálně mezi výzkumníky a mladými lidmi. ApiVčelař pomůže zvýšit výnosy medu zkušeným včelařům, profesionálům ale i úplným začátečníkům. Díky umělé inteligenci by měl systém v budoucnu dokázat určité situace předpovídat a na základě zkušeností je vyhodnocovat.