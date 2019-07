Vědci se ponoří do popelnic s odpadem. Aby zjistili, jak plýtvají Brňané jídlem

Brno - Nesnědené jídlo zamrazí a pro zeleninu se nebojí ponořit do kontejneru před obchodním domem. „Supermarkety zbytečně vyhazují obrovské množství kvalitního jídla. Je to špatně, protože půlka světa hladoví,“ svěřila se brněnská studentka Jolanta Svobodová, která má zkušenost s dumpster divingem, hledáním ještě použitelného jídla. Jak vážné to v Brně s vyhazováním potravin do odpadu je, zjistí výzkumníci.

Tříletý projekt městské společnosti Sako, Mendelovy univerzity a firmy Green Solution spočívá v prozkoumávání komunálního odpadu z brněnských sídlišť, vilových čtvrtí a dalších typů obytných částí města každé tři měsíce. Získaná data z různých oblastí vědci porovnají a pokusí se ovlivnit chování lidí například pomocí přednášek a informačních materiálů. Nakonec vyhodnotí, zda jejich působení zabralo a plýtvá se méně. „Lidé si často vůbec neuvědomují, kolik jídla zbytečně vyhazují. Chceme upozornit na ekonomické i environmentální dopady,“ vysvětlil Filip Leder ze Saka, které poskytne prostory a zařídí svoz odpadků. Vyvěšením moravské vlajky uctí předky. V centru Brna zavlaje jen státní vlajka Přečíst článek › Projekt proti plýtvání

- cíl: zjistit podíl potravin ve směsném komunálním odpadu v Brně, snížit plýtvání

- kdo: společnost Sako, Mendelova univerzita, firma Green Solution

- kde: v Brně

- kdy: následující tři roky Zkoumaný komunální odpad z černých popelnic bude ručně přebírat, vážit a zapisovat zhruba pět pracovníků. Začnou v srpnu. Osvětu a vědeckou činnost zajišťuje Mendelova univerzita. „Je to téma, které řeší celý svět. Data ze statistik ale nejsou přesná a rozcházejí se. Lidé vyplýtvají mnohem více, než říkají,“ sdělila jeden z důvodů výzkumu Lea Kubičková z Mendelovy univerzity. Žluté plochy? Špatné druhy trávy, tvrdí správce zeleně. Experimentuje se sekáním Přečíst článek › Podle Organizace pro zemědělství a výživu lidé každoročně vyhodí třetinu vyrobeného jídla. Celosvětově je to bezmála jedna a půl miliardy tun potravin. Každý obyvatel České republiky vyhodí zhruba osmdesát kilo potravin za rok. LUCIE KOHOUTKOVÁ

