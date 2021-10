Celý proces návrhu lebečního implantátu by se mohl díky programu informatiků z brněnské techniky zrychlit.

Brněnští informatici byli jedni z prvních, kteří začali používat umělou inteligenci pro vymodelování implantátu. Ti mají zpětnou vazbu, že rekonstrukce tvaru lebky je dostatečně přesná a vyžaduje už jen pár úprav. Kdyby však implantát o jeden nebo dva milimetry neseděl, nedal by se použít.

Dat mají odborníci z Vysokého učení technického dostatek. Designéři následně vyrobí formu, do dutiny se nalije materiál zvaný kostní cement a například po napuštění antibiotiky se pacientovi voperuje.

Většinou implantáty navrhují designéři v 3D programech. Pokud se poškodí kost na obou stranách, je to složitější. Tým z brněnské techniky se proto snaží o automatizaci modelovací části pomocí umělé technologie.

„Při úrazech hlavy může začít otékat mozek. Aby otok netlačil, odstraní se kousek lebky. Jakmile otok splaskne, může se původní kost voperovat zpátky, ale to má spoustu rizik. Musí se sterilně skladovat, aby se do ní nedostala infekce. Proto se často přistupuje k umělým implantátům, ty ale musí plynule navazovat na lebku, což není jednoduché,“ sdělil doktorand Oldřich Kodym.

Zdeformovaná nebo chybějící část lebky je zdraví ohrožující a rovněž estetický problém. Tým z Fakulty informačních studií brněnského Vysokého učení technického se zaměřil na to, aby byly lebeční implantáty co nejpřesnější.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.