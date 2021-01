Stále schází pomoc státu. Zástupci ministerstva průmyslu a obchodu v prosinci odložili rozhodnutí o podpoře pro veletržní podniky. Uvažovali o vyplacení peněz jen komerčním veletrhům, které nepatří městům, což není případ brněnských veletrhů.

ZRUŠENÝ MOTOSALON



* Letos se neuskuteční například Motosalon. Dohodli se na tom zástupci Svazu dovozců automobilů a organizátora Veletrhů Brno. Akce, kterou navštěvuje až šedesát tisíc příznivců, se letos měla konat v Praze, každý sudý rok bývá na brněnském výstavišti.



* Uspořádání veletrhu uprostřed sezony by nepřineslo vystavovatelům očekávaný ekonomický efekt. „Konání akce je bohužel neslučitelné s aktuální maticí protiepidemických opatření. Za nouzového stavu bez perspektivy uvolnění počátkem března nelze akci charakteru Motosalonu připravovat a uspořádat. Příprava by znamenala zmařené investice a zmařenou energii vystavovatelů i nás jako organizátorů," uvedl Kuliš.



* Svaz dovozců automobilů a Veletrhy Brno proto společně zvažují alternativní formáty, které by umožnily v pozdějším období a v menším rozsahu nabídku motocyklových novinek a příslušenství představit.

Společnost kvůli tomu podala i námitku na antimonopolní úřad. „Veletrhy Brno nejsou placené městem, nedostávají žádné dotace. Vyjmutí z programu by nás poškodilo. V tom spočívala naše námitka,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Jiří Kuliš.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková se rozhodla dopisem oslovit přímo premiéra Andreje Babiše. „Upozorňuji ho na katastrofální ekonomické ztráty a žádám, aby byl kompenzační program Covid veletrhy neprodleně schválený a podporu mohly čerpat i veletržní společnosti vlastněné městem,“ uvedla. Už dříve informovala, že ztráty brněnských veletrhů za minulý rok zřejmě přesáhnou dvě stě milionů korun.

Představitelé společnosti zatím konečné číslo neznají. „Když nemůžeme normálně podnikat, jsou naše příjmy minimální a samozřejmě převyšují náklady na udržování firmy v provozu a údržbu areálu. To prohlubuje naši ztrátu. Naším hlavním úkolem nyní je minimalizace ztrát," prohlásil Kuliš.

Jednání mezi ministerstvem a zástupci veletržního sektoru dál pokračují. „Probrali limity podpory, vazbu programu pro veletrhy na další, jako například na Covid gastro-uzavřené provozovny či na chystaný program pomoci pro firmy, které dosud neměly možnost čerpat žádnou podporu,“ sdělil Marek Vošahlík z tiskového oddělení ministerstva.

Podle zástupců antimonopolního úřadu ministerstvo zařadilo podporu veletrhů aktuálně právě do programu Covid gastro-uzavřené provozovny. „Není v něm žádná podmínka formy vlastnictví, která byla původně u programu Covid veletrhy. Uvedený program zástupci resortu v tomto týdnu poslali Evropské komisi,“ oznámil mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Veletrhy na brněnském výstavišti se zatím dál odkládají. „Většinu akcí přesouváme do června a dále do druhé poloviny roku,“ doplnil Bílek.

Prozatím zástupci Veletrhů Brno přeložili Národní výstavu hospodářských zvířat, Animaltech a část Techagro do června, IDET do října. „Akci Stainless s vysokou mezinárodní účastí do termínu Mezinárodního strojírenského veletrhu," zmínil Bílek.